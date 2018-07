A bírói függetlenség dicsérete

Publi

„Ez az egyik legfontosabb vívmányom!” – mutatott Anthony Kennedy főbíró pár éve elégedetten a Legfelsőbb Bíróság gyönyörű, bíbor-arany üléstermi függönyeire és a vele harmonizáló szőnyegre egyik látogatásunkkor.

A Reagan-évek végén kinevezett bíró a tiszteletet parancsoló, grandiózus épületben hidegnek és személytelennek tartotta a márványtermet, ahol Amerika legfontosabb alkotmányjogi kérdéseit megvitatják. Ezért addig lobbizott, amíg sikerült szebbé tenni a visszhangzó csarnokot. „Ráadásul így halljuk is egymást” – tette hozzá mosolyogva a most 81 éves kaliforniai alkotmányjogász, akit sokan a legbefolyásosabb amerikai bírónak tartottak.

Kennedy harminc év bírói szolgálat után úgy döntött, hogy a nyár végén visszavonul. Bírói munkásságát nehéz bal- vagy jobboldali politikai ideológia mentén értelmezni. A liberálisokkal szavazott az abortusz és a melegházasság mellett vagy a halálbüntetés korlátozása ügyében, de a konzervatívokkal volt az Obamacare ellen, a fegyverviselési jog megőrzése mellett vagy a kampányfinanszírozás terén, és övé volt a kritikus szavazat, amely eldöntötte a 2000-es elnökválasztást George W. Bush javára. (Leállítva a szoros eredmény miatti harmadik szavazat-újraszámlálást.) Így konzervatív és liberális jogvédők is találnak okot arra, hogy tiszteljék. Optimista életszemlélete, az amerikai politikai folyamatok bonyolultságát belátó felfogása, művelt, européer személyisége legalább annyira szerethető, mint amennyire szakmai munkássága tisztelhető.

Amikor hét évvel ezelőtt Budapestre látogatott, épp a történelmi jelentőségű alkotmányozási folyamat közepén találkozott a magyar miniszterelnökkel: „Van a dolgoknak egy bizonyos patinája, amit csak az idő múlása képes létrehozni – mondta a főbíró az akkori amerikai nagykövet visszaemlékezése szerint. – Alapvetően fontos, hogy egy alkotmány maradandó dokumentum legyen, amely képes az idő próbáját kiállni” – érvelt Kennedy. A miniszterelnök helyeselt.

A Legfelsőbb Bíróság „billegő bírója” bársonyszékének megüresedése nem kevés politikai izgalmat okoz az amerikai közéletben. A bejelentés után fél napnak sem kellett eltelnie ahhoz, hogy a novemberi időközi választások kiélezett versenyében egymással küzdő republikánus és demokrata szenátorok adománygyűjtő e-mailjeinek címében elkezdjen villogni a „most tényleg minden egyes szenátusi szavazat számít” üzenet. A CNN szerint Kennedy nyugdíjba vonulása „minden republikánus álmának beteljesülése”. A Trump miatt orrukat fogó republikánusok azzal nyugtatgathatják lelkiismeretüket, hogy most épp a showman-elnöknek köszönhetően kerülhet vissza konzervatív többség kezébe a Legfelsőbb Bíróság, ami történelmi politikai győzelem lenne.

A hatvanas évek óta erősen progresszív-liberális irányba húzó legfőbb grémium az elmúlt évtizedekben legalizálta az abortuszt és a melegházasságot, kiűzte az állami iskolákból a közös imádkozást, és helybenhagyta az Obama-féle egészségügyi törvény nagy részét.

Szinte biztos, hogy Kennedy az utolsó legfelsőbb bíró, aki ellenszavazat nélkül, teljes kétpárti támogatással kerülhetett pozíciójába, ami az alkotmányhoz való hűség pártpolitikai törésvonalakon átívelő eszményének egyik legerősebb politikai manifesztuma volt. Ezzel szemben a jelenlegi kiélezett felsőházi viszonyokról sok mindent elmond, hogy a nemrég elhunyt Antonin Scalia helyére a Trump által jelölt Neil Gorsuch főbírót csak három demokrata szavazta meg.

Felesége társaságában Kennedy idén nyáron is visszatér Salzburgba, ahol a jog és a szépirodalom viszonyáról is kurzust tart. Szerinte érdemes azt is tanítani, hogy mi a szép és a jó, mi az erkölcsös, kik a hőseink, mert ezek nélkül minden társadalom a darabjaira esik szét. „A relativizmus szkepticizmushoz vezet. A szkepticizmus cinizmushoz. A cinizmus pedig bomlasztó” – érvelt pár évvel ezelőtt egy emlékezetes beszédében.