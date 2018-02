A Fidesz és a totális képviselet kockázata

Publi

Szekérderéknyi könyvet írtak már a negatív kampányról, arról, hogy a meggyőzés legbiztosabb módja az ellenfél lejáratása, de legalábbis lehetetlen/értelmetlen választásként történő feltüntetése.

Jámbor szólam, hogy a szeretet egyesít. A tapasztalat ezzel ellentétes: a gyűlölet és a félelem sokkal jobban cementez, főleg, ha tömegekről beszélünk. Mindazonáltal ritkaság, ha egy komoly politikai erő semmilyen pozitív üzenetet nem fogalmaz meg. Nem azért, mert azt reméli, hogy a választók higgadtabb pillanataikban végigböngészik a politikai kínálatot, s majd őket választják. Nem teszik. De nem mondani semmit voltaképpen annyit tesz, mint semmibe venni a másikat. Ez viszont fényűzés, mert vagy érzékenységet, vagy hiúságot sért.

Persze van, aki ezt a luxust is megengedheti magának. Vagy legalábbis úgy gondolja. 2014-ben elég volt a „Folytatjuk!”. De akkor talán még megvolt az a primer közösség, amelynek gyökerei 2002-ben eredtek meg, a polgárinak nevezett körökkel, lelkes „konzervatív” fiatalokkal, nemzedékeken túlnyúló egyet akarással. Talán 2004-ben tűntek föl egyes autókon a matricák: „Engem ne szidj, én nem rájuk szavaztam.” S ezt már nem lehetett félreérteni. A 2010-es választás a „zemberekről” szólt (később jött a „keményen dolgozó kisember” panel, bár gyorsan megbukott), azt sugallva, helyesebben sulykolva, hogy egyetlen észszerű választás van, az, aki az embereket képviseli.

A stratégia bevált, talán azért is, mert szinte lehetetlen védekezni vele szemben. Ha elég sokan elhiszik, hogy egy politikai erő mindenkit képvisel, akkor az ellenfél létének értelme elvész.

Ez a totális képviselet tette szükségtelenné, hogy 2014-ben egyetlen konkrétum is elhangozzék. A stratégia még mindig működött. Még mindig hitelesen hangzott, hogy a Fideszé az ország, a nemzet, az emberek: mindenki kormánya.

Ez a mindenkit vagy senkit stratégia nem nagyon cizellálható. A Fidesz nemcsak nem akar, de nem is tud másféle kampányt folytatni, mint egzisztenciálisat. Egyetlen aduászra tett föl mindent, s lehet, hogy mindent meg is nyer vele, ha jól játssza ki. De megvan benne a kockázat.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Ma már túl nagy a kontraszt a különösen jól jártak és a többiek között. A totális kampányok ugyanis ellenzékben hitelesebbek. A hatalom, a pénz, a döntések mindig hordozzák a megosztás veszélyét.

Előbb-utóbb lesznek, akikhez a hatalmon lévőknek muszáj mást szólni, valamivel indokolni, hogy miért nincs más értelmes választás, mint ők. Az, hogy ők – ők, üres érv. S ez mindenkinek, aki nem ők, sértő.

A rettegés, az összebújás ösztöne nagy úr. A gyűlölet és a félelem is összetart. Létezik a megszokás, a történelmi ösztön is. Aztán van a jól jártak tábora, a hatalom édes érzésének közössége is. Sőt, a nagy mítosz, a totális képviselet is működhet. De a választások közeledtével egyre több szavazóban motoszkálni kezd majd az a kérdés is, hogy akar nekem mondani valaki bármit is? Meg akar szólítani? Van politikai nevem?