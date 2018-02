A jobboldal a bevándorlási vitát megnyerte. Ami most megy, önveszélyes bohózat

Publi

A helyzetleírás röviden így hangzik: a magyar jobboldal megnyerte a bevándorlásról szóló vitát. Sőt: az ideológiai mellékhadszíntéren vívott civilizációs, nyitott társadalmas vitákat is megnyerte. A migrációszkeptikus üzenet nem hogy keresztülment, de fölényes társadalmi támogatottságot élvez. A „szabad gondolkodó” elit érvei szanaszét lettek verve. Ember nem beszél már álproblémáról, a multikultit éltető felvilágosult kórus műsora a nyugati integrációs kudarcokat és a terrortámadásokat látva befulladt, közönsége lényegében elfogyott.

Az említett győzelem azonban nem most történt, hanem valamikor 2015 őszén-végén. Túl voltunk az európai bevándorlási válság zenitjén, Manfred „Minden szír jöhet!” Schmidt német migrációügyi főfelelős megbukott, a határok nélküli Európában kószáló, azonosítatlan embercsoportok láttán minden józan gondolkodónál megszólalt a vészcsengő. „Ezek az Orbán-kormány első intézkedései, amelyekkel maradéktalanul egyetértek” – mondta a Heti Válasznak a bevándorlással kapcsolatos politikáról Lányi András, aki amúgy verbális szeneslapáttal szokta verni a kabinetet Paks II. miatt és más ügyekben. Ott tartottunk, hogy még Konrád György (leírom még egyszer e nevet: Konrád György) is megvédte Orbán politikáját. Ennél már csak az lenne durvább, ha a CÖF-ös Fricz Tamás prófétaként idézné Kertész Imrét... hopp, bocsánat, ez is megtörtént.

A baloldal (már amennyire szellemi értelemben beszélhetünk bármennyire is egységesen körülrajzolható baloldalról) vagy össze-vissza beszélt az utóbbi idők legsúlyosabb, választásokat eldöntő nemzetközi válságáról, vagy olyan konklúziókra jutott, mint Hiller István: „Utálom a kerítést, de nem tudok jobbat!” Ami, tegyük hozzá, tisztességes álláspont.

Aztán a kormányzati hatalomtechnika vérszemet kapott, a labdabirtoklás már nem volt elég. Feljebb és feljebb kelett csavarni a potmétert: a 2016-os kvótanépszavazás után 2017 áprilisában lement az Állítsuk meg Brüsszelt! című, szintén a kvótáról és a bevándorlásról szóló nemzeti konzultáció (a hozzá kapcsolódó plakátokkal, tévészpotokkal, felvezető és megköszönő kampánnyal), '17 májusában jött a Fidesz országjárása (téma: kvóta, bevándorlás). Aztán a Soros-plakátok több hullámban, majd még egy nemzeti konzultáció a kötelező plakátokkal, tévészpotokkal.

Mindeközben mit történt a világban? Soros György 2015 őszén valóban veszedelmes állításokat tett közzé Bloomberg Business-ben és máshol, de aztán – fogalmazzunk így – még Soros is orbanizálódott: 2016-os dolgozataiban már a határvédelem fontosságáról értekezett, a kötelező menekültelosztási mechanizmust (magyarán: a kvótát) pedig elutasította. Angela Merkel politikájában Wilkommenskultur helyett a Wiedersehenkultur jelei mutatkoztak. Az állam- és kormányfőket tömörítő Európai Tanács tavaly október 19-i ülésének migrációval kapcsolatos következtetéseiben néha szó szerint visszaköszön a két éve képviselt magyar álláspont: a külső határok megerősítése, a kiutasítások felgyorsítása.

A déli határunknál átjutni próbáló szírek elfogytak, a bevándorlással kapcsolatos orbáni jelszavak egyre több európai országból visszhangoztak, a magyar kormányzati kommunikáció mégis egyre agresszívebb lett. A fő üzenet: háború van. Abban az esetben pedig, ha nincs háború: akkor is háború van.

De milyen háború az, aminek létezéséről külön posztereken kell értesíteni a lakosságot? Mert, ugye, nem arról van szó, hogy Pardavi Mártát és Majtényi Lászlót tömszelencés fúróval a kézben érték tetten Nagylaknál, migránsfolyosó-építés közben, vagy hogy csak azért nem szakadt még be a forint a Soros-féle Quantum Group shortolásos támadásai közepette, mert Tállai András – mint Klümené ókeanisz gyermeke, Atlasz titán – két kezével tartja a nemzeti valutát.

A mi háborúnk olyan, hogy ezek a „jól szervezett”, sőt irányított és nyilván „milliárdokból” működő „Soros-hálózatok” egy épkézláb tüntetést sem tudnak összehozni. Emlékeznek, hogy nyáron minden arról szólt, hogy majd jön a „forró ősz”, a „magyar Majdan tér”, amikor Soros „szabadcsapatai” Szrgya Popovics aktivista kottájából utcai zavargásokat provokálnak Budapesten?

Az utca csendes maradt, de a delírium szintet lépett: migránsoknak nézik a pécsi vízilabdásokat, riadt nyugdíjas telefonál a KarcFm-be egy hírcsárdás cikk láttán, hogy Soros György hamarosan kötelezővé teszi a homoszexualitást Magyarországon, Szekszárd polgármestere sajtótájékoztatót tart, hogy meg kell akadályozni „az illegális bevándorlást szervező irodák Szekszárdra érkezését”.

Hétvégén én is megkaptam a központi telefont, hogy Vona Gábor végre akarja hajtani a Soros-tervet, amit nehéz gurgulázó röhögés nélkül végighallgatni, még akkor is, ha egyébként nem vagyunk nagy véleménnyel Vona és pártja által leírt kanyarokról, a törökül elmondott turanista butaságokról. Kellemetlen az ilyet kimondani, de a Fidesz olyan kampánnyal revolverezi a Jobbikot (Vona lebontaná a határzárat), ami 100 százalék hazugság. Kulturális értelemben beljebb lennénk, ha a Fidesz Rejtő Jenő Vesztegzár a Grand Hotelbenjéből olvastatna fel a gépi hangon a telefonban. Ha már fikciós irodalom, ugye.

Szabad szemmel látható, hogy ez az egész cirkusz rég nem a bevándorlásról, az országvédelemről szól. A migrációs vitát megnyertük, ami most megy, már csak groteszk bohózat.

Hogy ezzel mi a probléma? A debilizált közbeszéddel éppen azt a fölényt és erkölcsi tőkét éli fel a Fidesz, amit 2015-ben, a válság idején és utána a jobboldal felhalmozott. Igen, a teljes jobboldal, Fideszből eltávolodott konzervatívokkal és mindenki mással együtt, aki nem a NER vonatán zakatol ugyan, de meglátta a szörnyet a Willkommenskulturban.

A cirkusz közepette az alapok is megkérdőjeleződtek. Kőbe véstük, hogy aki átmegy öt biztonságos országon, nem menekült. És különben is, muszlim „inváziós erőkkel” (Orbán Viktor, Bild című lap, január 8.) van dolgunk. Majd az Altusz Kristóf-interjú után már arról beszélünk, aki „bekopogtat” a határnál, az menekült (Orbán Viktor, Kossuth Rádió, január 19.).

A Medián most publikált mérése szerint a kormánypárt a teljes népességben 2, a biztos szavazók között 7 százalékpontot vesztetett januárban. Egy mérés persze nem mérés, de ha elhisszük, amit a Mediánnál látunk, akkor sejthetjük, hogy a csökkenés nem a bravúros ellenzéki teljesítmény, hanem a hol debilizmusba hajló, hol végletesen önellentmondásos kommunikáció miatt van. Senki sem tud nagyobb kárt okozni a Fidesznek és a kormánynak, mint saját maga.