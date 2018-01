Aláírtam. Ne menjen el mellette, írja alá ön is!

Publi

Gyalog közlekedő polgártársaim százezreihez hasonlóan én is gond nélkül elmegyek minden nyilvános aláírásgyűjtés, szignókért kuncsorgó utcai kampánystand mellett. Olyan ez, mint a bannervakság. Meg aztán: ha fel is tűnik, minek aláírni bármit? Csupa hátsó szándék, adatgyűjtés – gondolja az ember. Nem is alap nélkül.

A Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezést (Minority SafePack) viszont bármiféle fenntartás nélkül írtam alá.

Az ügyet támogató szervezetek (a FUEN, vagyis az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója és a Rákóczi Szövetség) már hosszú hetek óta kint vannak az utcán, a gyűjtés áprilisig tart, az egyetlen apropó, amiért ezt megírom, az az aktuális lapszámunkban olvasható rövid interjú a FUEN-t vezető Vincze Loránttal. Vincze száját elhagyta egy nagyon egyszerű, de nem kis súllyal bíró mondat:

„A kudarc nem lehet opció, nem beszélhetünk hitelesen 50 millió őshonos kisebbségi közösséghez tartozó polgárról, ha egymilliónak az aláírását sem tudjuk összegyűjteni.”

Miről van szó?

Jelenleg nincs olyan átfogó jogszabály az EU-ban, amely garantálná az őshonos nemzeti kisebbségek jogait. A Minority SafePack lényege, hogy hét uniós államból kell legalább egymillió aláírást összegyűjteni áprilisig, hogy napirendre kerüljön egy európai szintű, a tagállamokra nézve kötelező kisebbségvédelmi rendszer.

A Minority SafePack szórólapja

Vincze Loránt szerint az aláírások száma túl van a 400 ezren, és van még idő bőven, de azért egy ilyen fontos kérdésben illene erőt mutatni, magasabb sebességre kapcsolni.

Ukrajnai oktatási törvény, szlovákiai nyelvhasználat, erdélyi iskolaügyek, anyanyelvhasználat, szabad jelképhasználat – nem kell sorolnom az ügyeket, amik miatt Magyarországnak indokolt, hogy a téma folyamatosan napirenden legyen. Az egyszeri polgár joggal érzi, hogy a transznemű fókákra is több figyelem jut az Unióban, mint az őshonos kisebbségekre. Legalább egy pillanatra legyenek illúzióink, és higgyük el, hogy ezen lehet változtatni.

Aláírtam a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezést. Ha a kedves olvasó még nem tette volna, biztatom, írja alá ön is! Online is megteheti.