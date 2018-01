Az ész megáll: Orbán áll Soros mögött!

Publi

Visszatekintő: 2017 legnépszerűbb publicisztikái a Válasz.hu-n!

Most múlik el végleg annak a lehetősége, hogy bármi másról is szóljanak a választások, mint Soros Györgyről. A milliárdos ugyanis a jelek szerint beleáll a kampányba.

Azaz: ellenkampányt indít az őt és tevékenységét támadó kormányzati médiaoffenzívára, hogy – mint ő maga mondja – megvédje az alapítványánál dolgozókat és tájékoztassa a magyar lakosságot, mi is az igazság az általa támogatott programokról.

Ami akkora ostobaságnak tűnik, hogy az ember elkezd gondolkodni azon, mégis hogyan tudott Soros egész országok eszén túljárva spekuláns manőverekkel meggazdagodni.

Az ellenkampány ugyanis kétféle lehet. Egy: erőtlen, tehát nagyjából az, amit most látunk. Soros videóüzeneteket küld, cikkeket ír tekintélyes lapokba, interjúkat ad. És ezzel pontosan eléri azt a kisebbséget, amelynek tagjait amúgy is tájékozottak a politikában, és akik vélhetően amúgy is sokkal kevésbé hajlamosak átvenni a kormány leegyszerűsítéseit. A választók nagy többséghez viszont Soros ellenérvei nem jutnak el, vagy legfeljebb a kormány propagandagépezetének a tálalásában.

Kettő: Soros belead mindent, milliárdokért teleplakátolja az országot, fizetett hirdetéseket vásárol a tévében stb. Amivel ugyan elérheti azt, hogy sok emberhez eljut az ő változata, s talán sikerül is megcáfolnia a kormány némely valótlan állítását. Ám egyszersmind minél többet szerepel, annál jobban megemeli magát, annál jobban alátámasztja a kormány legfőbb érvét, hogy milyen nagy hatalmú, gazdag, félelmetes ellenfél is Soros György.

Az üzletember ezzel újraértelmezte a win-win helyzet definícióját: mindenképp a kormányzati kampány nyer.