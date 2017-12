Bolsevikok, gyilkosok – lehet még fokozni az aláírók elleni dühöngést

Publi

Már a hazaárulózás is annyira jót tett az olimpia ügyének, hogy csak nem állnak le.

Magukra hagyva küzdenek az olimpia ügyében a Fidesz-közeli megmondóemberek, mivel az aláírásgyűjtés egy hónapja alatt a kormány a kommunikációs teret szinte teljesen átengedte az ellenzőknek, a 266 ezer aláírás leadása óta pedig teljes zűrzavar uralkodik a megszólalásokban. Nyilvánvaló, hogy egyelőre nincs központi döntés a hogyan továbbról, az űrben pedig mindenki össze-vissza beszél, időnként teljesen ellentétes dolgokat. Tegnap Kósa Lajos és Tarlós István civakodtak nyilvánosan, hogy kinek is kellene kezelnie az előállt helyzetet, ma pedig néhány óra különbséggel jelentette ki Bánki Erik, hogy országos népszavazást kellene rendezni és Deutsch Tamás, hogy a pályázatot a lehető leghamarabb vissza kell vonni.

Ebben a helyzetben az olimpiai aláírásgyűjtők gyalázása látszik az egyetlen biztonsági játéknak, amivel nem lehet nagyot hibázni. Tegnap az Echo TV-ben Bencsik Andrásnak sikerült tovább emelnie a tétet, amikor az aláírásgyűjtőket a bolsevikok utódainak nevezte, akik bolsevik módon gondolkodnak, továbbá kisebbségnek, akiket elsőrendűen a gyűlölet vezérel, és végül a gyilkosozás küszöbéig is eljutott, amikor a népszavazni akarók „könyörtelen, rideg, gyilkos bolsevik gondolkodásáról” beszélt – mindezt alig 7 perc alatt.

Bencsik csak azt folytatja, amit az aláírásgyűjtés időszakában elkezdett. Akkor ugyanis kijelentette:

„Aki ezt aláírja, az hazaárulást követ el, ezt jó, ha tudja. […] Pici bűn, de bűn a szó lelki értelmében.”

Ugyanezen a vonalon haladva lehetett olvasni „tyúkmellűek forradalmáról”, „beteg szektáról”, vagy egyszerűen csak „hülyékről” az egyik, retorikai cifrázást nem kedvelő szerzőnél.

Hagyjuk most azt a szempontot, hogy milyen ország az, ahol a közéleti viták ilyen színvonalon zajlanak. Az aláírásgyűjtők és az aláírók gyalázása egész egyszerűen az olimpia szempontjából kontraproduktív. A hazaárulózásnak egyetlen hatása volt: mozgósította az ellentábort. Nem mérhető, de valószínűleg jelentős szerepe volt abban, hogy végül minden várakozást felülmúlt a népszavazás támogatóinak száma. Az a taktika, amely a saját tábor harci érzelmeinek felhergelésére játszik, óhatatlanul a más véleményen lévőket is kimozdítja az apátiából – és kiderülhet, hogy esetleg nincsenek is olyan kevesen.

A kormány sikeresen kiépített egy olyan médiabirodalmat, amelyben a feltétlen lojalitás, a keményvonalasság és háborús logika kíméletlen érvényesítése a legfontosabb rendezőelv. Ennek a világnak azok a császárai, akik mindig tudnak és akarnak találni az ellenségre egy még durvább, még sértőbb jelzőt. Ahogy a „borzalmas sajtó” az olimpiai kihívást kezeli, abból sejthető, hogy 2018 tavaszán hogyan fognak beszélni a kormány ellenfeleiről. Már csak az a kérdés, akkor kit mozgósítanak nagyobb számban.