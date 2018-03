Édes-savanyú kínai püspökfalat

Publi

Az elmúlt hetekben egyre több híradás érkezett arról, hogy nagy bejelentés várható a kínai–vatikáni kapcsolatokat illetően. Az igazán jól értesültek azt is tudni vélik, hogy még márciusban megszületik a megegyezés Peking és a Szentszék között a kínai katolikus püspökök kinevezésének módjáról. Hasonló hírek az elmúlt húsz évben többször is felröppentek, aztán nem lett a dologból semmi, de most olyan magas szintekről szivárognak az információk, hogy érdemes komolyan venni őket.

A kínai katolikus egyházzal kapcsolatban a püspökök kinevezése a legproblémásabb kérdés. A kommunisták hatalomra kerülésük óta nem tűrik, hogy kínai állampolgárok csúnya külföldi hatalmak befolyása alatt álljanak. A katolikusságnak viszont nem éppen mellékes eleme, hogy elfogadják főnöknek a római pápát, s a püspököket a Vatikán nevezi ki. Kivéve Kínában, ahol az 1950-es évek eleje óta csak azok a püspökök, illetve az általuk felszentelt papok működhetnek legálisan, akiket a pártállam nevez ki az általa felügyelt Kínai Katolikusok Hazafias Szövetsége nevű fura szervezeten keresztül. Akiknek ez nem tetszett, azok hat-hét évtizede illegalitásba vonultak, így Kínában kialakult egy pápahű földalatti katolikus hálózat is, saját – a Vatikán által titokban kinevezett – püspökökkel, titkos gyülekezőhelyekkel meg egy csomó mártírral. A pápai jóváhagyás nélkül felszentelt „hazafias” püspököket elvileg ki kellene közösíteni, de Róma nem nagyon feszegette ezt a kérdést, mondván, nem tudni, a döntésekben mekkora szerepe volt a kényszernek.

A dolog nem olyan egyszerű, hogy vannak a jó katolikusok, akiket üldöznek, meg a rosszak, akiket megvettek kilóra a kommunisták. A két egyházrész az utóbbi egy-két évtizedben egyre inkább összemosódott, s titokban a legális püspökök nagy része is kérte – és jellemzően megkapta – Róma utólagos jóváhagyását a felszenteléséhez. A kevésbé illiberális tartományokban, ahol a párttitkárt nem érdeklik a vallási kérdések, a hívők sokszor nem is tudják, hogy papjuk „hazafias”-e vagy „földalatti”. Már II. János Pálban felmerült, hogy rendezni kellene a helyzetet, ám ő nem annyira szerette a kommunistákat, és a kommunisták sem őt, így az ő idején nem született megoldás. XVI. Benedek is tett néhány lépést Peking felé, de a kiegyezést végül Ferenc kötheti meg. A megoldás valami olyasmi lehet, hogy a kínai hatóságok által megnevezett két-három jelöltből Róma választhatja ki a püspököket, vagy legalábbis vétójogot kap – mint például Vietnamban. Megszűnne az a ma még nagyon is fennálló veszély, hogy a papokat marcona egyenruhások bármikor eltüntethetik néhány évtizedre.

Kérdés, a kínaiak milyen árat kérnek mindezért. Hongkongi források szerint az elmúlt hetekben vatikáni küldöttek felkerestek néhány földalatti püspököt, hogy megkérjék, mondjon le, s adja át a helyét „hazafias” kollégájának. Vagyis több olyan püspököt beáldoznak, aki a végsőkig hűséges volt – ez nyilván már a deal része. Kérdés, hogy Tajvant érinti-e az ügy. Európából egyedül a Vatikán ismeri el diplomáciailag a tajvani Kínai Köztársaságot, ami nyilván böki Peking csőrét, s talán kifejt némi nyomást, hogy ezen változtatni kellene. Tajvan azonban több mint fél évszázada biztosítja a katolikusok szabad működését, s annak idején befogadta a szárazföldről elüldözött hittérítőket. Nem volna hát szép dolog azt mondani Tajpejnek, hogy bocsika, Kína nagyobb nálatok, ti mehettek a levesbe.

A nyugati sajtóban sokan nem tudnak ellenállni a kísértésnek, hogy jól megmondják, hogyan kellene pápábbnak lenni a pápánál. Csakhogy a Vatikán a történetben olyan, mint egy magányos túsztárgyaló, aki mögött nincs rendőrségi támogatás, ugyanakkor milliók élete múlhat azon, hogy mit tesz. Márpedig Rómának nem föltétlenül feladata mártírokat gyártani, inkább arra kell törekednie, hogy a katolikusok mindenhol a világon biztonságban legyenek. Ehhez pedig időnként elképesztően nehéz döntéseket kell hozni.