Ezért nem írom alá a Pócs János elleni petíciót

Publi

Visszatekintő: 2017 legnépszerűbb publicisztikái a Válasz.hu-n!

Egy általam igen tisztelt aláírótól még megjelenése előtt megkaptam a petíció szövegét, amelyben Pócs János fideszes képviselő lemondatását követeli mások mellett Enyedi Ildikó, Kukorelly Endre, Konrád György, Parti Nagy Lajos, Tamás Gáspár Miklós és Závada Pál. Azért ugyanis, amit megosztott a Facebookon múlt pénteken.

Az Ő VOLT A SOROS!!! feliratú leölt disznóról és a Pócs által hozzáfűzött szövegről („Ott már egy disznóval kevesebb. Jó étvágyat!”) azonnal beszámoltunk mi is. El is ment az étvágyunk rögvest.

Mégsem írom alá a Pócs elleni petíciót. Pócs posztja ugyanis félelmetes prosztóság, elképesztő barbárság, embertelen és minden szint alatti, de: pont nem antiszemita.

Ezt közöltem az általam igen tisztelt petíciómegküldővel is, amire így reagált:

„Na, most megleptél. Tudat alatt vagy felett a zsidó származású kezdeményezőkben az a családi emlék jelent meg a náci korból, hogy »egy zsidóval kevesebb«, amit akkoriban gyakran hallhattak a szülők-nagyszülők. De ugyanezek a reminiszcenciák működnek, sajnos, a derék erdélyi disznógyilkosok és a pesti Pócsok fejében is. Mindez azért részletkérdés szerintem, mert az egész, tökéletesen légbőlkapott Soros-ellenes gyűlöletkampány precízen másolja a klasszikus judeobolsiplutokrata világösszeesküvés mintáit. Nehezen tudom elképzelni, hogy ezt te ne vetted volna észre – ekkorák nem lehetnek a nemzedéki különbségek.”

Nos, de. Lehetnek. Mármint a nemzedéki különbségek. A világösszeesküvéses mintát persze látom, tényleg Göbbelsre emlékeztető technikával játszik a kormány a Soros-kampányban, ami az ellenségképzést illeti. Viszont a tartalom nem antiszemita. Egy disznóra írni, hogy SOROS... Tudtommal a disznó nem kóser, a zsidók távol tartják tőle magukat. Sehogy nem ugrik be nekem az antiszemitizmus erről. Persze elfogadom, hogy beugrik annak, aki zsidó, de szerintem félreértik, félremagyarázzák a helyzetet.

Tisztázzunk hát néhány dolgot!

1. Az antiszemitizmus embertelenség. Ebből aznban nem következik, hogy minden embertelenség antiszemitizmus.

2. Soros György zsidó származású. Ebből azonban nem következik, hogy Soros György bírálata, akár ellenséggé tétele antiszemitizmus.

3. Attól, hogy a nácik csúcsra járatták az agypusztító, hazug propagandát, még nem minden agypusztító, hazug propaganda náci.

Ha a logika nem elég és tekintély is kell érveim alátámasztásához: van-e nagyobb tekintély antiszemitizmus-ügyben a zsidó államnál? Nos, nem is olyan rég példátlan dolgot tett az izraeli külügyminisztérium: saját nagykövetétől határolódott el, amikor Joszi Amrani a Soros-plakátok antiszemitizmust kiváltó mellékhatásainak veszélyeire hívta fel a figyelmet. Izrael szerint nincs ilyen veszély, ráadásul ők maguk is támadják Sorost ezerrel.

Foglaljuk tehát össze, mi az, amit Pócsnál láttunk: az agypusztító, hazug, ellenséggyártó propaganda embertelen következménye. Éppen elég ez önmagában. Teljesen felesleges belekeverni az antiszemitizmust.