Hat állítás a Fidesz újabb kétharmados győzelméről

1. Ha a választás előtt adnak Orbán Viktornak egy darab papírt meg néhány színes ceruzát, hogy rajzolja meg, milyen parlamenti patkót szeretne, pont ilyet rajzolt volna. Megvan a kétharmad, minden fontos ellenzéki párt bejutott, de egyik sem erősödött meg nagyon, azaz tovább taposhatják egymást.

2. Ez utóbbi el is kezdődött, egyelőre az LMP, a Momentum és Kétfarkú Kutya kapja az ütéseket. Amelyek annyiban jogosak, hogy talán valóban elment egy-két fővárosi mandátum ezeken a pártokon, de még ez sem biztos. Az őket támogató fővárosi, fiatal, értelmiségi szavazókat ugyanis tekinthetjük az átlagnál tájékozottabbnak. Azaz tisztában voltak a szavazatuk súlyával, annak a következményeivel, ha nem a legesélyesebb ellenzéki jelöltre voksolnak, hanem valamelyik kis párt indulójára. Mégis így tettek. Ami azt is jelenti, lehet, hogy ha nincs ott a kedvenc pártjuk jelöltje, el sem mentek volna szavazni. Vagy tényleg olyan magától értetődő – mondjuk – a XI. kerületben, hogy a momentumos, kétfarkú, elempés szavazók mind behúzták volna Gy. Németh Erzsébetet?

Fotó: MTI/Soós Lajos

3. De az egész összefogásról szóló nyavalygás nem csak a baloldalon és nem csak Budapesten ostobaság. Mert igaz ugyan, hogy ha a teljes ellenzék a mai tudásával (amely a választás előtt persze nem lehetett meg) tökéletesen koordinál, le tudta volna 120 közelébe vinni a Fidesz mandátumainak a számát. Na és akkor? Bárhogy fog össze az ellenzék, a Fidesz óriási részvétel mellett, simán nyer.

4. Aminek vannak nagyon jogos okai is. Hiszen az ugyan tényleg abszurd, hogy egy borsodi faluban az oda soha be nem települő migránsok miatt voksoljon valaki a Fideszre, de a közmunkaprogram miatt akár meg is tehetné. De mivel maga a Fidesz-kampány sem az eredményeket hangsúlyozta, a győzelem fő oka mégiscsak az, hogy a állami erőforrásokra támaszkodva sikerült felépíteni egy olyan propagandagépezetet, amely tökéletesen működik. És bármilyen célpont ellen bevethető. Ezért aztán abban is felesleges az ellenzéknek bíznia, hogy a migráció- és a Soros-ellenes kampány nem tartható fenn még négy évig. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem, de ennek a gazdasági-, közhatalmi- és médiagépezetenek éppen az a lényege, hogy bármilyen más témával is működőképes.

5. És arra is alkalmas, hogy bármilyen új ellenzéki jelölt feltűnését és megerősödését megakadályozza. S mivel bevált, nyilván tovább kell építeni. Hiszen azok a részek és azok az emberek, akiket a legkevésbé ér el kormánykritikus sajtó, azok szavaztak a legnagyobb arányban a Fideszre. Vagyis a kormánypártok szempontjából igenis van értelme tovább szorítani vissza a média nem általuk ellenőrzött szeletét.

6. Mindez nem jelenti azt, hogy a Fidesz örökre kormányon marad, de azt igen, hogy jó sokáig ott maradhat.