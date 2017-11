Publi

Élénk középsőcsoportos emlékem a mondat, aminek segítségével az egyébként mindig lágyszívű óvó néni imperatív hangon közölte a rendbontó fajtánkkal, hogy nem jó ötlet egy egész tányér kakaóporozott tejbegrízt a játékos polc plüss állatai közé rejteni: „Az nem oda való, gyermekem.”

Továbbadom hát a lángot, és mondok még olyat, ami nem való sehova: a karácsonyi zene, november közepén.

Múlt héten kétszer támadt kedvem a padlóba karmolni, úgynevezett audioszennyezés miatt. Először egy plebejus ruházati üzlet – nem mondom a nevét, de amúgy H&M volt – közvetlen közelében ütött meg a Little Drummer Boy utálatos dallama („Come they told me / Pa-ra-pa-pamm-pamm”), majd nem sokkal később egy kertészetben (ismétlem: kertészetben!) tapasztaltam, hogy az üzletvezetés jó ötletnek tartja november közepén Dean Martin „But as long as you love me so / Let it snow, let it snow, let it snow!” nótáját járatni.

Szia, Uram, hadd mondjak valamit! Egyrészt +16 Celsius-fok hőmérsékleten, enyhén szitáló esőben a „Let it snow” nemhogy hangulatfokozó, de hangulatmegsemmisítő hatású. (Hol tudnák ezt igazán, ha nem egy kertészetben?) Másrészt hiába termelte ki a tudományos kapitalizmus a tézist, miszerint halk zenére jobban vásárolnak az emberek (ezért szól non-stop a legutolsó bazári bódéban is a Music FM), higgyétek el, hogy nem, nem fog senki sem többet költeni, ha süketülésig pörgetitek a jingle bells-t már október végétől.

Mély tisztelettel kérem hát: kapcsoljátok ki a karácsonyi zenét!

Köszönöm. First World Problems-sorozatunk legközelebbi adásában az étbevonós csokimikulások elviselhetetlenségével foglalkozunk.