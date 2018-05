Publi

Korszakos írások jelentek meg a Magyar Időkben. Mondanánk, hogy vitacikkek, de vitáról szó sincs: az egyik fél süket. Vagy ha nem, a biztonság kedvéért fülére tapasztja a kezét és: üvölt. Azt üvölti, hogy őt elnyomják. Elnyomják a liberális kultúrdiktátorok. Az olyanok, amilyen Prőhle Gergely.

Kevés örömük lehet manapság az elkötelezett magyar baloldaliaknak, liberálisoknak, ám ez az írás, Prőhle rá adott válasza, majd a pökhendi viszonválasz (ugyanott olvasható) most igazán kellemes perceket szerezhet nekik. A konzervatív forradalom is felfalja saját gyermekeit, mondhatják kacagva, látva: a nem is olyan rég még az Orbán-kormányokban szerepet vállaló Prőhle, aki éveken át védte a mundér becsületét Németországban, harcolt a Magyarországot diktatúrázó, antiszemitázó berlini megközelítésekkel, tehát hogy ez a most a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) élén álló Prőhle Gergely hogyan lesz a kormánylapban liberális elhajló. Ellenség.

Mivel nem vagyunk balliberálisok, nekünk elsőre szomorú olvasmányok ezek. Ha nagyon meg kell találni bennük a jót, hát az ennyi: élesen elválik egymástól a két világ. S ha támadják is, akkor sem kérdés, hogy hova tartozunk.

Mi Prőhlével vagyunk.

Azzal a megközelítéssel, hogy a minőség igenis számít, akárcsak a teljesítmény, hogy az egyet nem értés vitákban tisztázandó, hogy a politika nem minden és nem minden politika, és hogy a politikai alapú barát–ellenség megközelítésnek nem lehet primátusa a minőséggel és az élet egészével szemben. Valljuk, hogy a vélemény szabad, hogy a nemzet, az ország sosem azonosítható az aktuális hatalommal, sem annak fejével.

Szerintünk az író lehet egyébként megveszekedett Orbán-rajongó vagy diktatúrát kiáltó balliberális is: annál a kérdésnél, lehet-e helye az irodalmi életben, ez nem szempont. Ha tehetséges, ha van teljesítménye, kell, hogy helye legyen. A PIM-ben van is. Orbán János Dénesnek csakúgy, mint Karafiáth Orsolyának. Nagyon helyesen.

Mindenkinek érdemes elolvasnia a vádakat, valamint Prőhle higgadt és tételes cáfolatát. Utóbbinak további eredményes, értelmes vitákkal teli munkát kívánunk.