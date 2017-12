Mostantól bárki bárkinek hazudhat. Bármit

Publi

Visszatekintő: 2017 legnépszerűbb publicisztikái a Válasz.hu-n!

Aki azt hitte, most már megnyugodhat, mert az új amerikai elnök beiktatásával, ha a hisztéria nem is, de legalább a konkrét hazugságok alábbhagynak, annak rosszul telt a hétvégéje. Nagyon úgy tűnik, hogy a java csak most jön. Az újságírók pedig felköthetik, amit kell.

Már azt is kínos volt nézni – mert a legalpáribb kelet-európai virtust idézte –, amikor megválasztott elnökként az első sajtótájékoztatóján Trump összeveszett a CNN riporterével, aki végül nem is kapott szót, mert a munkaadója úgymond „álhírgyár”, a liberális média pedig amúgy is őszintétlen. Zseniális jelző. Aki nincs velünk, az ellenünk alapon bárkire rásüthető, jelentéstartománya a végtelenségig tágítható.

És beiktatott elnökként sem képes leállni. Az őszintétlenek legújabb cselszövése az a kombókép volt, amin világosan látszott: nagyjából harmadannyian voltak a pénteki beiktatáson, mint Obama négy és nyolc évvel ezelőtti ceremóniáin. Hivatalos számok még nincsenek, de a légi felvételeken jól látszik, hogy bár a Kapitólium nyugati lépcsője előtti teret megtöltötték az emberek, a Lincoln-emlékműig húzódó National Mall hátsó fertályain már alig lézengtek. A különbséget jól jelezte a washingtoni metró gyorsjelentése, amely szerint a hálózatot január 20-án délelőtt 11 óráig – vagyis a beiktatás előtt egy órával zárult időszakban – 193 ezren használták, aminél még George W. Bush is képes volt többet hozni a 2005-ös, második beiktatásakor.

Trump erre válaszul harcba küldte a Fehér Ház sajtófőnökét, aki első hivatalos fellépésén elkezdte azokat ostorozni, akik előtt a következő években naponta kell majd megjelennie. Sean Spicer azonban igyekezetében olyat alakított, hogy az Havasi Bertalan legszebb momentumait idézte. „Ez volt a legnagyobb tömeg, amely valaha is tanúja volt egy beiktatásnak. Pont” – mondja (illetve olvassa), háta mögött a már említett kapitóliumi lépcsővel, a tömeget demonstrálandó.

Tegyük fel, hogy Spicernek igaza van, és az amerikai liberális média tényleg semmi mással nincs elfoglalva, csak a Trumpról szóló hazugságok terjesztésével, amelyek kivétel nélkül alaptalanok. Még ha így is lenne, akkor sem szerencsés az első fellépéskor lealázni a komplett fehér házi tudósítói közösséget.

De nem ez a helyzet. Hanem az, hogy az amerikai kormányzatnak az Egyesült Államok és a világ számára kiállított legfőbb kommunikátora az első munkanapját egy ordas hazugsággal kezdi, majd azzal fenyeget, hogy „eddig a sajtó ellenőrizte a hatalmat, most majd a hatalom is ellenőrzi a sajtót”.

Az első kérdés, hogy ezek után hogy higgyünk el neki bármit. Nem a beiktatáson részt vevők számával, hanem mondjuk egy háborúval kapcsolatban. Főleg, hogy ő maga mondta nemrég: elfogadhatatlan a médiának hazudni, ő maga nem is tudna így dolgozni.

A második ezen jóval túlmutat, de Trump legalább nem titkolja. A hétvégén a CIA központjában, háta mögött az ügynökség elesett munkatársainak emléket állító „csillagos fallal” közölte, hogy „háborúban áll a médiával”, tanácsadója pedig el is mondta, mi a legfőbb fegyvere: az alternatív tények. Fordítunk: olyan hazugságok, amiket nyugodtan ismételhetnek, mert a már démonizált mainstream média úgyis hiába állítja az ellenkezőjét.

Vegyük észre, itt az újságírás egésze – de legalábbis a károkozásra képes része – ellen folyik totális letámadás. Nem, ez nem a jogos kritika, amit egy-egy manipulatív újságcikkért kaphatna a New York Times. Az nem így nézne ki. Itt erőből próbálják a média értésére adni, hogy új szelek fújnak, megnézheti magát, aki tényekkel zavarja a hatalom köreit.

„Engedélyt kaptunk a legmagasabb világi helyről, miszerint nekünk is szabad magunkat az első helyre tenni” – mondta ma Orbán Viktor, Trump beiktatási beszédére reagálva.

Magunkat az elsőre, a kritikus médiát az utolsóra. Szép új világ jön.