Szelektíven nemzeti kormány

Élénken él bennem egy emlék 2009-ből. Robert Fico szlovák miniszterelnök Szécsényben tárgyalt akkori magyar kollégájával, Bajnai Gordonnal. A találkozóra nyitott tolóajtós fekete kisbusszal érkezett, amiből gépfegyveres testőrök kandikáltak ki. Az épp döglődő Magyarországnak más sem hiányzott, mint hogy „a tótok” leckéztessék, márpedig Bajnai tökéletes célpont volt Ficónak egy kis erődemonstrációra. Amúgy sem voltunk túl jóban: ott volt Malina Hedvig kálváriája meg a dunaszerdahelyi szurkolók összeverése, néhány héttel Szécsény előtt fordították vissza Sólyom Lászlót a komáromi hídon, Fico partnerei pedig akkor már három éve a minden magyar számára vörös posztónak számító Vladimír Mečiar és a félőrült Ján Slota voltak.

Ne szépítsük: utáltuk Ficót. Alig vártuk, hogy jöjjön 2010 meg Orbán Viktor, az izgága pozsonyi politikusok meg majd visszavesznek egy kicsit az arcukból.

2010-ben Szlovákiában is választások voltak, de csak júniusban, úgyhogy a frissen felesküdött Orbán-kormány első intézkedésére, a határon túli magyarok kettős állampolgárságát lehetővé tévő jogszabályra Fico még búcsúajándékként meghozta az ellentörvényt: aki felveszi a magyar – vagy bármilyen – állampolgárságot, az elveszti a szlovákot, azaz nem jogosult semmire Szlovákia területén. Mindennek már nyolc éve. Sem a Fideszhez ideológiailag közelebb álló Iveta Radičovával, sem a 2012-től újra miniszterelnök Ficóval nem jutottunk dűlőre, bár olyan nagyon sohasem próbálkoztunk.

2010 óta hatályban van tehát egy elsősorban a félmilliós felvidéki magyar közösséget diszkrimináló jogszabály, de a magyar külügy – amelyik amúgy Ukrajna vagy Románia esetében a nacionalizmus legelső fuvallatára is nagy csinnadratta keretében rendel be nagyköveteket – ezt évek óta nem feszegeti. Ez is az ára annak, hogy Orbán Viktor és Robert Fico egymás vállát veregetve és egymást túllicitálva foglalják imába a visegrádi együttműködést és utasítják el a brüsszeli migránskvótát (miközben Szlovákia eurózónatag, Fico pedig nyíltan hitet tett a mag-Európához való szlovák csatlakozás mellett). Értjük persze, ez a politika: elnézünk a vitás ügyek felett, és „a magasabb célért” eljátsszuk, hogy barátok vagyunk.

Az azonban, ahogy a Ficóért való budapesti rajongás a héten szintet lépett, már inkább az abnormalitást súrolja. Miután februárban menyasszonyával együtt meggyilkolták Ján Kuciak oknyomozó újságírót, és kiderült, hogy a szálak a legfelsőbb szintig vezethetnek, Andrej Kiska szlovák államfő (aki épp Ficót győzte le a 2014-es elnökválasztáson) kormányátalakítást vagy előrehozott választást javasolt. Erre Fico előhúzta a magyaroktól tanult aduászt, és Soros György mesterkedését vizionálta Kiska szavai mögé. A magyar kormány pedig némi fáziskéséssel, de beállt a sorba: miközben a Budapest által favorizált MKP elnöke, Menyhárt József szerdán még a köztévében mondta el, hogy Fico „maffiakormánya” megbukott és mennie kell, a Lokál–888–Origo–Magyar Idők-sajtófedezet mára megkapta a sorvezetőt, és annyit állít az ügyről, hogy a Kiska képébe bújt Soros a szlovák kormányt is meg akarja buktatni. Azt a szlovák kormányt, amelynek amúgy a Bugár Béla-féle Most–Híd is tagja, és amelynél utálatosabban kiejtett pártnév kevés van a Nemzetpolitikai Államtitkárságon.

Ízlelgessük: az Orbán-kormány sajtója teli szájjal védi Robert Ficót az MKP ellenében. Egy öblös sorosozásért ugyanis már semmi sem drága. Még félmillió felvidéki magyar sem.