„Az eredménykényszer nem elég, győzni csak élvezettel lehet” – ő vitte az aranyig a kézis lányokat

Válogatottunk fényes győzelmet aratott a debreceni Főnix csarnokban megrendezett női junior kézilabda-világbajnokságon. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitányt kérdezzük a norvégok elleni döntőben tapasztalt magabiztosság okairól.

– A döntőben vezet a skandináv ellenfél, mégis mosolygós arcú, önbizalomtól duzzadó játékosokat látunk a magyar válogatottban. Nem éppen fordítva szokott lenni?

– Valóban, az északiaktól megszokhattuk, hogy a nehéz pillanatokban sem hagyja el őket az öröm. Ezúttal viszont mi is tudtunk bátran, önfeledten játszani, s ez meghozta a sikert Norvégia ellen. A kemény munka mellett ez elsősorban a debreceni nézőknek köszönhető. A lányok megérezték a szurkolók szeretetét, hogy szeretni fogják őket, akárhogyan alakul is a mérkőzés. Emiatt megszűnt a félelemérzetük, és a feszült helyzetekben is felszabadultan tudtak játszani.

– A szünetben két góllal vezettek a norvégok. Hogyan sikerült elhitetni a csapattal, hogy képesek fordítani az esélyesebbnek tartott ellenféllel szemben? Segítette a felkészülést sportpszichológus?

– Bármilyen nagyképűen hangozzék is, én voltam a sportpszichológus. És persze a stáb többi tagja. Nagyon sokszor beszéltünk arról a lányoknak, hogy a kézilabda – még ezen a szinten is – játék. Csúcsteljesítmény csak abból születik, ha játszol. Az eredménykényszer önmagában nem elég, játszva, élvezettel lehet csak győzni. Emellett nagyon fontos, hogy a nézők a kritikus szituációkban is kitartottak mellettünk. Az egész világbajnokságon az jellemezte a játékunkat, hogy a görcsös, ideges szakaszaink nem voltak hosszabbak meccsenként tíz percnél. Már a brazilok elleni nyitó mérkőzésünkön is tudtunk fordítani, s végül azt a meccset három góllal nyertük. Hasonló helyzetből álltunk fel Norvégia ellen is…

– …és nyertek bravúros második félidei játékkal 28–22-re. A mentális érettség mellett ez a játékosok erőnléti felkészültségéről is sokat elmond.

– Négyhetes felkészülés előzte meg a világbajnoki tornát. Siófokon inkább erőnléti jellegű edzésekkel kezdtünk, majd a vébé helyszínén, a debreceni Főnix csarnokban játszottunk felkészülési meccseket a francia, a holland és az ukrán válogatott ellen. Ezután Siófok és Budapest érintésével tértünk vissza Debrecenbe. Közösen 39 napot edzettünk, azaz rövid időn belül igen intenzíven dolgoztunk, és ez nagy összeszokottságot eredményezett.

A magyar válogatott tagjai ünnepelnek Fotó: MTI

– Meg egy drámai döntőt… A második félidőt nyolc góllal nyertük meg a norvégok ellen. A torna álomcsapatába három magyar, Háfra Noémi balátlövő, Faluvégi Dorottya jobbszélső és Pásztor Noémi beálló is bekerült. Ez a csapat lesz egy jövőbeli aranygeneráció magja?

– Nehéz egy utánpótlás-eredményből a felnőtt pályafutásra következtetéseket levonni, de az biztos, ez egy nagyon tehetséges játékosokból álló csapat. A junior keretből öten már bemutatkoztak a felnőttválogatottban, ketten pedig már kopogtatnak az ajtón. Húszéves sportolókról beszélünk, akik most robbanhatnak be a felnőttmezőnybe. Ez volt az utolsó közös világversenyük. Mi lehet szebb búcsú, mint egy világbajnoki arany?

Golovin Vlagyimir 1970-ben született Odesszában. 1992-ben szerződött Szolnokra, ahol 1999-ig játszott. Már magyar állampolgárságú edzőként a Kiskunhalast 2012–2013-ban a Magyar Kupa legjobb négy csapata közé vezette. 2013-ban a Siófok KC, majd 2015-től napjainkig az MTK Budapest vezetőedzője. 2013-ban Róth Kálmán mellett a világbajnoki bronzérmes női junior válogatottnál dolgozott.