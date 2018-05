Ön vállalkozó? Bajba jut, ha nem lép május 25-ig!

A létét is veszélybe sodorhatja az a vállalkozás, amely nem készül fel az uniós adatvédelmi rendelet május 25-i élesedésére. Részletes háttér a friss Heti Válaszban.

A személyes adatok védelmére vonatkozó uniós jogszabályok változásával a magánszférájukat védők újabb eszközöket kapnak a kezükbe. Ez egyben sok tennivalóval jár a vállalkozók, cégek és egyéb szervezetek vezetői számára. A kérdéskörre szakosodott internetes oldalak közül jó páron láthatnak olyan visszaszámlálót, amely másodpercnyi pontossággal mutatja a május 25-ig hátralévő időt. Ekkor élesedik az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (GDPR), ettől kezdve már büntethetik a megszegőit. A maximális bírság 20 millió euró, azaz mintegy 6,3 milliárd forint.

Az eddigiekhez képest megfordul a bizonyítási teher: kétség esetén az adatkezelőnek kell alátámasztania a hozzájárulás beszerzését és azt is, hogy kellő gondossággal őrizte az információkat. Adatvédelmi szabályzatot minden adatkezelőnek készítenie kell, nem mentesülnek az egyéni vállalkozók sem. Vannak ennél terhesebb kötelezettségek is, de azok szerencsére csak szűkebb körre vonatkoznak. Gulyás Péter, az informatikai biztonságra szakosodott, de az ügyfeleit a GDPR-nek való megfelelésben is segítő Quadron Kibervédelmi Kft. ügyvezetője úgy becsüli, hogy jelenleg a cégek nagyjából kétharmada van képben a teendőkkel, a maradék viszont most sem érti, mi az a GDPR.

