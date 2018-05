5 ok, hogy miért születik kevesebb gyerek

Nem csak Magyarország küzd demográfiai gondokkal. A legutóbbi statisztikák szerint az Egyesült Államokban az elmúlt két évben három százalékkal csökkent a születések száma. Ez annyit jelent, hogy 1000 szülőképes nő közül 60.2 hoz új életet a világra. 30 év óta ez a legalacsonyabb szám. Áthallásos problémák.

A születések száma minden korcsoportban csökkent, kivéve a 40 év feletti nők körében. Ez is bizonyítja az új tendenciát, miszerint a házasságkötés, családalapítás, gyermekvállalás egyre inkább kitolódik. A fontossági sorrend is megváltozott: első az anyagi biztonság, a karrier, utána jöhet a társkeresés, a kapcsolat, esetleg a házasság, és már nem biztos, hogy a gyerekvállalás is belefér az életbe.

A születésszám visszaesésének több oka is lehet.

Gazdasági

Kimutatások szerint a gazdasági recesszióban csökken a születések száma. Az Egyesült Államok mára ugyan kilábalt a 2008-as válságból, a gazdaság erős, a munkanélküliség alacsony, gyerekek mégsem születnek. A fiatalok emlékeznek a bizonytalanságra, szüleik félelmére, küzdelmére.

Bár munka van, de az új technológia előretörésével megnőttek a szerződéses (Uber, Lyft, ) vagy fél állások, amelyek sem egészségügyi biztosítást, sem egyéb juttatást nem adnak.

Ma már a legtöbb középosztálybeli család nem tud egy keresetből megélni. Különösen igaz ez a drága városokra (New York, Boston, San Franciscso). A nők már csak ezért sem maradhatnak otthon gyermekeikkel.

Annak az amerikai álomnak is vége, hogy a fiatalok házat, lakást vesznek, letelepednek és kezdik a családot építeni. Egyes városokban ez elérhetetlen, máshol is komoly banki törlesztéssel tudnak csak otthont teremteni.

Szociális juttatások, gyermekgondozás

Az Egyesült Államokban nincs családbarát szociálpolitika. A gyerekek után jár adókedvezmény, de nincs családipótlék. Hat hét gyermekgondozási szabadság jár az anyának, és ugyanennyi az apának. Ezt az időt egyes vállalatok pár héttel növelhetik. Az anya ezután kivehet fizetésnélküli szabadságot, de a jobb állásokért olyan nagy a verseny, hogy senki nem mer hosszabb időre otthon mardni.

A gyermekgondozás a legnagyobb probléma. Sokak szerint a bölcsőde ára az egyetemi tandíjakkal vetekszik. Államonként, városonként változik az összeg. San Franciscóban heti öt napra havonta 2000 dollár (több mint félmillió forint). A babysitterek óránként 20-25 dollárt kérnek.

A legszegényebb kisgyermekek ingyenes vagy olcsó bölcsődéjét a város, alapítványok vagy az egyházak tartják fenn.

Van, aki gyerek helyett inkább kutyát nevel Fotó: Europress/AFP/Frederic J. Brown

A családmodell változása

A gyermeknevelést régen a nagycsalád is segítette – nagyszülők, rokonok. A nagycsaládok széthullottak, a fiatalok földrajzilag is messze kerültek szüleiktől, a napi színtű segítség megszűnt. De a nagyszülők is szeretnék saját életüket élni, pihenni, utazni a nyugdíjas években.

Életstílus, mentalitásváltozás

A millenniumi nemzedék az anyagi háttér, a karrier után gondolkodik a családalapításon. A már említett nehézségek miatt sokan a gyermekben nem a szépet, a felemelőt, az élet értelmét látják, hanem nyűgöt, ami lemondással, áldozattal jár. Nem mindenki akarja kényelmét feladni. Egy 40 év körüli San Franciscó-i ügyvéd tíz éve él ugyancsak ügyvéd barátnőjével. Sokat dolgoznak, munka után szeretnek étterembe járni, hétvégén kirándulni, utazni. Nem akarjak függetlenségüket, szabadságukat feladni, még ha össze is házasodnak, nem fér bele az életükbe a gyerek. Ugyanígy gondolkodik egy tanár–filmes házaspár is. Nekik bőven elég a két kutya otthon.

Egyesek szerint a millenniumiak túl sok időt töltenek az interneten, ahelyett, hogy a való világba mennének ki. „A fiatal felnőttek a személyes tevékenységet – kapcsolatteremtés, házasság – felcserélik a komputeren, telefonon, tableten eltöltött idővel. Szüntelenul posztolnak a közösségi oldalakon, a videojátékokat nyomkodják, pornót néznek vagy a Tinder társkereső oldalon böngészve keresik a tökéletes partnert, aki sohasem jön el” – írja a Washington Post.

Az interneten egy olyan szubkultúra (incels) vált népszerűvé, amelynek tagjai nem önkéntesen vállalják a cölibátust (involuntary celibate), hanem azért, mert képtelenek a valóságban romantikus vagy szexuális kapcsolatokat kialakítani. Az online fórumain panaszkodnak, sajnálják magukat, utálkoznak, ahelyett, hogy a való világba próbálnának beilleszkedni.

Bevándorlók

A születések száma korábban is csökkent Amerikában, bár nem ilyen drasztikusan. A hiányt mindig pótolta az újabb és újabb bevándorlási hullám. Most már az emigráns családokban is kevesebb gyermek születik. És a megszigorított bevándorlási politika miatt lényegesen kevesebben akarnak Amerikában élni. A bevándorlás-ellenes iowai kongresszusi képviselő, Steve King így nyilatkozott: „Nem állíthatjuk vissza a mi civilizációnkat mások gyermekeivel”.