Itt az új multikulturális divatcikk: futónadrág, amiben nem erőszakolhatnak meg

A migráció és a kreativitás közötti összefüggésnek kötetnyi szakirodalma van a baloldalon. Hogy mást ne mondjak, ott van például Steve Jobs, aki ugyan nem volt menekült, sőt szír apját sem ismerte, de személye valahogy mégis a legmeggyőzőbb érv lett a bevándorlás mellett. De persze nem csak arról van szó, hogy maguk az idekerülő menekültek elképesztően találékonyak – ami sokszor már abból is látszik, ahogyan egyáltalán eljutnak idáig –, hanem arról is, milyen pezsdítő folyamatokat indítanak be a begyepesedett őslakosság tagjaiban.

Itt van például az elsőszámú befogadó ország, Németország, és egy olyan találmány, amelyről nyugodtan állíthatjuk, hogy a menekültválság nélkül semmi sem lett volna belőle.

A 41 éves Sandra Seilz ugyanis az észak-rajna-vesztfáliai Oberhausenből feltalálta a megerőszakolásbiztos (vagy inkább -álló?) futónadrágot.

(Itt kell megjegyeznem, hogy a találmány remek illusztrációja a kolonializmus változatlanul továbbélő mintájának, amely szerint az érdem hiába elsősorban a sok névtelen harmadik világbeli fiatalemberé, a hasznot megint egy fehér európai aratja le.)

A már 99 euróért beszerezhető Safe Shorts nevű ruhadarab ugyanis remekül fogy, köszönhetően a következő tulajdonságainak: vágásnak és szakításnak ellenálló anyagból készült, olyan speciális zsinór fut körbe a derekán, amely megakadályozza, hogy le lehessen tépni, és végül van egy szirénája, amely 130 decibelen kezd el ordítani, ha a viselője bekapcsolja, vagy ha a nadrágot megpróbálja valaki letépni. A feltaláló elsősorban kocogáshoz javasolja, de én bátran ajánlanám olyan szilveszteri bulikhoz is, ahol számíthatunk jókedvű észak-afrikai fiatalok társaságára is.

Mit is mondhatnék még? Talán idézhetném az európai politika új üstökösét, a hirtelen német kancelláresélyessé előlépett Martin Schulzot: „Amit a menekültek hoznak ide, az értékesebb az aranynál. A meggyőződés, a megingathatatlan hit az európai álomban.”