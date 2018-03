A kérdés, hogy évekre, vagy évtizedekre kerül börtönbe a volt kormányfő

Szinte biztos, hogy a katalán függetlenségiek vezérét kiadják Spanyolországnak, csak az a kérdés, hogy éveket vagy évtizedeket tölthet börtönben.

Vasárnap 11.19 perckor, az észak-németországi Schuby közelében, a 7-es számú német autópálya egyik benzinkútjánál ért véget Carles Puigdemont volt katalán kormányfő nagy menekülése. Ez volt az első pihenő, közvetlenül a dán határ után, és a német rendőrség inkább nem kockáztatott.

Tudták ugyanis, hogy jön, mivel a spanyol titkosszolgálat, a CNI folyamatosan megfigyelés alatt tartotta a katalán függetlenségpártiak vezetőjét, amióta csak fél évvel ezelőtt, közvetlenül a köztársaság kikiáltása után titokban elhagyta Katalóniát, és Belgiumba menekült. Belgiumban azonban nem sokat tehettek: az ország jogrendje egyáltalán nem ismeri az államellenes lázadás fogalmát, amivel a spanyolok Puigdemontot vádolják. A spanyol állam először kiadott ugyan egy „európai letartóztatási parancsot” (euroorden) Puigdemont ellen, de ezt hamarosan visszavonták. A jogi helyzet ugyanis úgy fest, hogy az euroorden alapján csak olyan bűncselekmény miatt lehet egy körözött személyt kiadni, amely a kiadatást lebonyolító ország büntetőtörvénykönyvében is szerepel. A belgáknál ráadásul a procedúra különösen nehézkes, és legjobb esetben is csak a közpénzek jogtalan felhasználása miatt tudták volna Puigdemontot kiszolgáltatni, ez a bűncselekmény ugyanis minden országban létezik. Csakhogy ebben az esetben Puigdemontot már otthon is csak ugyanezért helyezhették volna vád alá, aminek a büntetési tétele legfeljebb egy-két év felfüggesztett börtön. A spanyolok viszont lázadásért szeretnék leültetni a katalán politikust – legalább harminc évre. Ezért inkább visszavonták az euroordent, figyeltek és vártak.

VI. Fülöp spanyol király fényképét égetik a tüntetők Gironában március 25-én Fotó: MTI/EPA/Robin Townsend

Közben otthon csordogált tovább a megoldhatatlannak tűnő katalán politikai krízis. A tartomány autonómiáját elvonta a központi kormány, de december 21-én választást tartottak. Puigdemont Brüsszelből kampányolt, és azt ígérte a választóknak, ha nyernek a függetlenségiek, megint ő lesz a kormányfő, és azonnal helyreállítják a köztársaságot. Ez az ígéret – Puigdemontnál szokásos módon – nem számolt a realitással, hogy körözött személyként vissza se tud térni a saját beiktatására, mert már a határon lekapcsolják, börtönből pedig nem lehet kormányfő. Ennek ellenére a függetlenségiek szoros győzelmet arattak a maradáspártiak fölött. Az azóta eltelt három hónapban nem tudott felállni az új kormány, mivel a parlamenti többséget elvileg birtokló függetlenségi pártok nem tudtak megállapodni egy olyan jelölt személyében, aki nem Puigdemont, nincs emigrációban, vagy nincs máris előzetesben. A legutóbbi jelölt, a szabadlábon védekező Jordi Turull volt kormányszóvivő március 22-én 65-64 arányban nem kapott parlamenti többséget – mire egy napra rá Pablo Llarena főbíró előzetes letartóztatásba helyezte, mondván, hogy korábbi ígéretét megszegve kísérletet tett a bűncselekmény, vagyis az államellenes lázadás megismétlésére.

Puigdemont közben kibérelt egy villát Brüsszel Waterloo nevű elővárosában – ami nem a legjobb karmájú hely politikusok számára. Katalóniából bőséges apanázst kapott, mert párthívei fizetésük egy részét felajánlották az „emigráns kormányfő” ellátására, barátkozott a flamand szeparatistákkal, időnként tüntetéseket szervezett az európai intézmények elé, interjúkat adott arról, hogy Spanyolország tulajdonképpen egy francoista diktatúra és fürdőzött a médiafigyelemben, ami mindig is lételeme volt. Az elnyomott kis nép száműzött vezére szerep remekül állt Puigdemontnak, és évtizedekig játszhatta volna, ha Belgiumban marad – ő azonban idővel felbátorodott, és megkockáztatott egy-két utazást. Végülis, euroorden híján nem kellett tartania a letartóztatástól.

Rohamrendőrök tüntetőkkel csapnak össze Barcelonában március 25-én Fotó: MTI/EPA/Enric Fontcuberta

Llarena főbíró azonban csak elaltatta Puigdemont éberségét a látszólagos tétlenségével, és valójában macska-egér játékot játszott vele, hogy becserkéssze. Amikor Puigdemont elutazott egy demokráciakonferenciára Finnországba, hogy előadóként szerepeljen, Llarena lecsapott, és kiadta ellene az újabb euroordent. A terv az volt, hogy már a helsinki repülőtéren letartóztatják, amikor megpróbál felszállni a brüsszeli gépre, de Puigdemont vérbeli kalandor – úgy gondolta, ha egyszer már kijutott ép bőrrel a forrongó Katalóniából, és elért Brüsszelig gépkocsival, most újra megismétli a bravúrt. Valószínű, hogy felszállt egy kompra, ami átvitte Stockholmba, ahol már várta egy Brüsszelből érte küldött Renault, hogy fél Európán átszáguldva visszavigye a brüsszeli menedékbe.

Csakhogy ezt a Renault-t a spanyol titkosszolgálat már Brüsszelben megfigyelte, és nyomon követte az útját egészen Stockholmig. A CNI két csapatot küldött ki, hogy mindkét lehetséges menekülési utat, a skandináviait és a baltikumit elrekesszék, és az útba eső országok hatóságait értesítve Puigdemontot lekapcsolják. A Renault mozgását fizikailag és elektronikus geolokációs rendszerekkel is nyomon követték, Skandináviában összesen 12 spanyol titkosügynök leste az alkalmas pillanatot, hogy lecsaphasson. Puigdemont ekkor még nem tudta, hogy a hálóból már lehetetlen kicsúszni. A spanyolok hagyták, hogy egy éjszakát Dániában töltsön – a dán jogrend megint csak nem kedvező spanyol nézőpontból, és úgy döntöttek, inkább a németekkel fogatják el.

Carles Puigdemont leváltott katalán elnök beszél a Számít-e még a függetlenség a 21. századi Európában? című panelbeszélgetésen Genfben március 21-én

Puigdemont a letartóztatása utáni első éjszakát a neumünsteri börtönben töltötte. Ma találkozott először a német tartományi ügyésszel, Georg-Friedrich Guentgével, aki csak annyit árult el a lelkiállapotáról, hogy „nyugodt és békés”. Puigdemont többször hangoztatta, tudja, hogy börtönbe fog kerülni a katalán köztársaság kikiáltásáért – mégsem sorsát vállaló tragikus hős, hiszen mindent megtett, hogy ezt a pillanatot elodázza.

Azt szinte mindenki biztosra veszi, hogy a németek ki fogják adni Spanyolországnak. Az eljárás lefolytatására 60 napjuk van, ami legfeljebb 30 nappal egyszer meghosszabbítható. A német jogrend ismeri a hazaárulás fogalmát, ami nagyjából megfelel a spanyolok államellenes lázadásának. Csakhogy – Puigdemont számára ez a „nagyjából” még kínál egy reménysugarat. A német hazaárulás tényállásának ugyanis előfeltétele, hogy az elkövető erőszakot alkalmazzon, vagy legalább erőszakkal fenyegetőzzön. Puigdemont a katalán függetlenség kikiáltásakor nem alkalmazott erőszakot, viszont kérdés, hogy fenyegetőzött-e erőszakkal. Ha a német bíróság arra jut, hogy nem, akkor ők is csak sikkasztásért adják majd ki Spanyolországnak, amivel a spanyolok nem sokra mennek. Puigdemont minden bizonnyal el fog tölteni némi időt előzetesben, de a tervezett, több évtizedes börtönbüntetést ebben az esetben megúszhatja.

A letartóztatás hírére Barcelonában megint tüntetések kezdődtek, a függetlenség hívei autópályákat zártak le, majd összecsaptak a rendőrséggel. A zavargásokban legalább 89 ember megsérült, négyet letartóztattak. A függetlenségi mozgalom vezetői közül 25-en vannak előzetes letartóztatásban. A válságnak közel s távol nem látszik a vége.