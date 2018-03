A magyar kormány is megérezheti a washingtoni fordulatot

Szijjártó Péter külügyminiszter szerint Donald Trump beiktatása óta határozattan javultak az amerikai–magyar kapcsolatok. A kisebb zökkenőkért az Obama-kormányból visszamaradt hivatalnokokat okolta. A két külügyér személyesen nem találkozott, de még 2017-ben telefonon beszéltek egymással. Az amerikai külügyminiszter nem tartotta elsődleges feladatának a közép-európai országok problémáinak kezelését. Minden bizonnyal Rex Tillersonig nem értek el a magyar ügyek, mint például a CEU-val kapcsolatos botrány. Az sem tőle eredeztethető, hogy az amerikai külügy 200 millió forintos pályázattal támogatná a vidéki magyar sajtót. Ezt David Kostelancik, a budapesti nagykövetség ügyvivője jelentette be. Magyarországnak ugyanis Donald Trump beiktatása óta nincs amerikai nagykövete. De tavasszal változhat a helyzet. A hírek szerint ismét politikai kinevezett, a magyar gyökerekkel is rendelkező New York-i ékszerész-üzletember, David Cornstein vezetheti majd az amerikai missziót. Addig is megnyugvással töltheti el a magyar kormányt, hogy a híresen ellenséges Victoria Nuland helyett Wess Mitchell lett az amerikai külügyminisztérium európai és eurázsia ügyekkel foglalkozó helyettes államtitkára. Szijjártó Péter már tárgyalt is vele Washingtonban. Mike Pompeo beiktatásával az is elképzelhető, hogy találkozhat majd a magyar és az amerikai külügyminiszter.