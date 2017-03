A transzneműekre tekintettel betiltják a szoknyát a brit légierőnél

Adva van egy teljesen kiszámíthatatlan amerikai elnök és egy még nála is kiszámíthatatlanabb orosz, utóbbi ráadásul folyamatosan a térségünket fenyegeti. Azt gondolnánk, hogy ebben az új és bizonytalan világban az európai haderők éjt nappallá téve dolgoznak a lehetséges veszélyek elhárításán. És ez nyilván így is van, mármint persze csak akkor, ha már teljesítették még a hazájuk védelménél is fontosabb társadalmi feladataikat. Azaz eleget tettek a sokszínűség, a multikulturalizmus, a politikai korrektség és a nyitottság követelményeinek.

A The Sun derítette ki, hogy a fenti elvek jegyében a brit légierőnél (RAF) száműzték a szoknyát a nők díszegyenruhájából. Azaz ezentúl a parádékon mindenkinek nadrágban kell felvonulnia. Fontos hangsúlyozni, hogy kell és nem lehet, ugyanis a nadrágviselés jogát már 2001-ben kivívták az RAF lányai és asszonyai. De persze az még egy más kor volt, azóta a nők jogai helyett a transzneműeké kerültek a fókuszba, a permanens forradalom nagyobb dicsőségére. A szoknya ugyanis azért került tiltólistára, hogy ne érezzék kényelmetlenül magukat azok, akik nem tudják vagy akarják elhelyezni magukat a férfi-nő kétpólusú rendszerben. Abban a rendszerben, amelynek ugye a nadrág és a szoknya a ruházati megfelelője. Ha viszont mindenki nadrágot hord, akkor a viselet üdítően nemsemleges lesz.

Sajnos a gender-szakok professzoraira még vár némi munka, a haladás irányát ugyanis egyelőre sokan azok közül a nők közül sem értik, akik nemrég még azt gondolták, ők számítanak modernnek és progresszívnek, amikor olyan férfipályán akarták megmérettetni magukat, mint a légierő. A lap forrásai szerint a nők ragaszkodnának a szoknyáikhoz, s nagyon dühösek, hogy „a világ megbolondult”. S miközben az RAF 33 ezres személyzetének 14 százaléka nő, addig transzneműből legfeljebb néhány tucat lehet. De persze nem számokról van szó, hanem elvekről, márpedig az elveinkből nem engedhetünk; engem például sokkal jobb érzéssel tölt el, hogy ha a brit légierő nem tud majd megvédeni az oroszoktól, legalább egy sokszínű légierő nem védett meg.