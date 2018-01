Akik visszasírják Ceaucescut

Halála után huszonnyolc évvel még mindig több tucatnyian emlékeztek sírjánál a néhai diktárorra.

Pénteken lett volna 100 éves Nicolae Ceausescu, akinek még ma is vannak hívei, akik születése napján elzarándokolnak a bukaresti katonai temetőbe. Az évforduló kapcsán az AFP francia hírügynökség fotósa meglátogatta a Ceausescu házaspár fővárosi villáját, a Primăverii-palotát is, melyet közel két éve nyitották meg a nyilvánosság számára. Az állami pénzekből felépített és fényűzően berendezett luxusotthon éles kontrasztban állt a hetvenes-nyolcvanas évek Romániájával, ahol a legalapvetőbb élelmiszerekhez is nehezen jutott hozzá a 23 milliós lakosság nagy része.

Emlékezők Ceausescu sírjánál január 26-án Fotó: Europress/AFP/Daniel Mihailescu

Fotó: Europress/AFP/Daniel Mihailescu

Fotó: Europress/AFP/Daniel Mihailescu

Az egykori diktátor dolgozószobája. A rezidencia festményei csakis parasztokat ábrázolnak – a kegyetlen országvezető gyökereit nem tagadta meg Fotó: Europress/AFP/Daniel Mihailescu

Hatalmas méretű gardrób szoba Fotó: Europress/AFP/Daniel Mihailescu

Az aranyozott fűrdőszoba Fotó: Europress/AFP/Daniel Mihailescu

A sakk-készleten román paraszti ruhába „öltözött" gyalogság szerepel Fotó: Europress/AFP/Daniel Mihailescu

Étkészlet az ebédlőasztalon Fotó: Europress/AFP/Daniel Mihailescu

Beltéri úszómedence Fotó: Europress/AFP/Daniel Mihailescu

Télikert a tavaszi rezidencián Fotó: Europress/AFP/Daniel Mihailescu