Az eddigi legabszurdabb zaklatási ügy

A weinsteinek és martonok lebukása még igazi ünnep volt, de azóta a metoo-kampány hajlamos egyre bizarrabb kanyarokat venni. Itt a legutóbbi vihar, amelyhez egészen Új-Zélandig kell menni, de megéri. Egy fesztivál szervezői ugyanis azzal akarták emlékezetessé tenni az eseményt, hogy pénzt ajánlottak a női látogatóknak, ha ruha helyett inkább csillogó festéket viselnek a felsőtestükön. Több tucatnyian álltak kötélnek. Egyikükhöz később odarohant egy láthatóan már nem szomjas férfi és egy pillanatra megérintette a mellét. Mivel az esetről felvétel is készült, az ügyből világkörüli botrány lett.

A 20 éves nő felháborodottan jelentette ki, hogy senkinek nincs joga hozzáérni, bármi is legyen rajta. (Vagy bármi is ne legyen rajta, tenném hozzá, de ettől természetesen a nőnek még igaza van.) És azt is hozzáfűzte, hogy sok meztelen férfi volt, aki még sokkal érdekesebb helyeken festette csillogóra magát, őket mégsem ragadta meg senki. Ami vélhetően szintén igaz, és remélem, ha mégis történt ilyen, arról nem kerül elő felvétel. Végül az áldozat dacosan kijelentette, nem engedi, hogy a történtek tönkretegyék az élményeit.

Szerencsére nehéz elképzelni, hogy az eset életre szóló traumát okoz valakinek, aki amúgy boldogan jár meztelenül vadidegenek között, ugyanakkor erős túlzásnak érzem, hogy valamiféle megvilágosító misztikus megtapasztalásnak állítsuk be azt, ha az ember berúg és kifesti a mellét. Viszont a fentieken túl talán szólhatott volna egy-két szót a saját felelősségéről, meg csillogó döntésének előrelátható következményekről is. A szervezők felelősségéről nem is beszélve. Hiszen tényleg, mi baj is lehetne abból, ha összehoznak egy csomó részeg fiatalt, majd pénzt adnak nekik, hogy vetkőzzenek le?