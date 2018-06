Az elnyomott férfi visszavág!

A politikailag korrekt előírásoknak, a multikulturalizmus vallássá emelésnek legfőbb célpontjai a fehér heteroszexuális férfiak, köztük is leginkább az egyszerű melósok – nem véletlen, hogy minden elitellenes forradalomnak Trumptól a Brexitig ők a legfőbb bázisai. Most néhány brit kőműves mutatta meg, hogy van szellemesebb módja is a visszavágásnak, mint narcisztikus seggfejeket elnökké választani, vagy egy egész országot a gazdasági-politikai káoszba taszítani.

A London melletti Chertsey egyik építkezésén dolgozó kőműveseket ugyanis egy reggel azzal fogadta az építésvezető, hogy hőhullám ide vagy oda, nem dolgozhatnak rövidnadrágban, csak hosszúban. De szerencsére munkásainknak támadt egy mentőötletük, mert rájöttek, hogy a szabad identitásválasztás, a társadalmi nemek teljes egyenlőségének korában senki nem tilthatja meg nekik, hogy szoknyát húzzanak. Hiszen annak a jogkorlátozásnak, ami ma egy maszkulin kőművessel megeshet, holnap már egy létező szexuális kisebbség (például narválszarvfetisiszta leszbikus eszkimók) lehetnek a szenvedő alanyai.

Így aztán a kőművesek munka után két csoportra oszlottak: az egyik a közeli Tesco női ruhapolcait vette célba, a másik a feleségek, barátnők otthoni szekrényeit. Az eredmény kétségkívül lenyűgöző lett. Ugyan voltak biztonsági játékosok, mint a férfipólóhoz farmerszoknyát öltő szaki, na, de az a leopárdmintás dressz!