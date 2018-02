Bevándorlókat akart ölni egy szélsőjobboldali: nagyobb a baj, mint elsőre látszik

Nem véletlen, hogy a krimik lettek az új társadalmi regények, hiszen egy bűneset ezer statisztikai kézikönyvnél pontosabban tudja megmutatni, milyen állapotban van egy ország. Olaszország például elég vacakban, mint azt az elmúlt napok világhírűvé vált két – egymással összefüggő – bűncselekménye mutatja: február 3-án egy neonáci színesbőrű emberekre nyitott tüzet, hogy megbosszulja egy fiatal olasz lány halálát.

Kezdjük a végén, a legfrissebb fejleménnyel, amely a merénylő ügyvédjének nyilatkozata. Giancarlo Giulanelli elmondta, hogy a merénylet színhelyén, Macerataban

naponta állítják meg helyiek az utcán, hogy elmondják, mennyire együtt érzenek a merénylővel, bizonyos. Luca Traini amúgy egy 28 éves kopaszra nyírt szélsőséges, aki fasiszta karlendítéssel köszöntötte a kiérő rendőröket.

És aki hiába visel a szemöldöke felett egy tetovált horogkereszt-variációt, ez nem akadályozta meg abban, hogy helyi képviselő-jelöltként induljon az Északi Liga színeiben, amely pártnak a tagja is. Az Északi Liga ráadásul nemsokára megint kormánypárt lehet, fontos része ugyanis annak a Silvio Berlusconi vezette koalíciónak, amely három héttel a választások előtt vezet a felmérésekben.

Luca Traini, az elkövető

Itt van tehát egy operafesztiváljáról híres, 40 ezres, szép középkori kisváros Olaszország közepén, fél órára az Adria partjaitól, ahol egy jól láthatóan neonáci egyén simán lehet egy fontos párt politikusa. És még azután is élvezi sok ember támogatását, hogy sorozatgyilkosságot próbált elkövetni.

Igazi olasz színfolt a történetben, hogy a lövöldöző elnézést kért a hat sebesült egyikétől, az egyetlen nőtől, mondván ő csak nigériai férfiakat akart megölni, hiszen ők felelősek a lány haláláért. Még szerencse, hogy nem halt ki a lovagiasság.

Az ügyvéd szerint a bátorító vállveregetések jól érzékeltetik, mi folyik valójában Olaszországban: „Traini csak a jéghegy csúcsa”. S hogy mi vezetett szerinte ide? Az, hogy az olasz vezetők hosszú időn át elhanyagolták a bevándorlás problémáinak kezelését. A jobboldal kihasználta, a baloldal alábecsülte vagy nem vett róluk tudomást (ami amúgy akár a magyar helyzet pontos leírása is lehetne).

Luca Traini ugyanis azért maradt egyesek szemében hős, mert egy lány halálát akarta megbosszulni. És az a haláleset is árulkodó. Az áldozat, Pamela Mastropietro egyrészt gyönyörű fiatal lány, másrészt már 18 éves létére súlyos heroinfüggő. Pamela január 29-én szökött meg egy kábítószerfüggőket kezelő intézetből, papírok, mobil, pénz nélkül. Lestoppolt egy autóst, akivel eltöltött egy napot, s kapott annyi pénzt a szexért, hogy abból végre tudjon heroint venni. Így találkozott össze egy nigériai dílerrel, akinél azonban csak fű volt, ezért hívtak egy másik nigériait, akinek már volt heroinja is.

Pamela Mastropietro és az egyik elfogott nigériai

Innentől kezdve a következő biztos pont a történetben, amikor január 31-én két bőröndben megtalálják Pamela feldarabolt holttestét. Egyelőre azt sem tudni, gyilkosság történt-e, az első számú nigériai gyanúsított szerint a lány túladagolta magát. (Nigériai színfolt: a férfit Innocent Oseghalénak hívják, azaz nem muszlim, sőt a keresztneve igazi olasz pápai név, Ince, és ráadásul azt jelenti, ártatlan.)

Nyilván vannak olyan bevándorláspártiak, akik most azon drukkolnak, hogy a halottkém a túladagolást állapítsa meg a halál okaként, de ettől függetlenül az eset megint ráirányítja a figyelmet arra, hogy európai szinten milyen fontos szerepet töltenek be a kábítószer-kereskedelemben a nigériai bandák. Addig is, amíg folyik a nyomozás, az olasz jobb- és baloldal nagy erőkkel vádolja egymást. Hogy ki a felelős inkább a történtekért: a baloldal, amely bűnöző migránsokkal árasztja el az országot vagy a jobboldal, amely fasiszták merénylőket bujtogat ...

Miközben Pamela sorsa mutatja, mindkét oldal felelősségét: az olasz gazdaság krónikus, és kormányoktól független gyengélkedését, a különösen a fiatalokat sújtó általános kilátástalanságot, akik nem látják, miként lehetne egyszer stabil munkahelyük, miből és hogyan létesíthetnek saját otthont, alapíthatnak saját családot.