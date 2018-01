Boldog új évet – rendőrlincselési kísérlet Franciaországban

Az államfő és a belügyminiszter is megszólalt.

Németországhoz hasonlóan Franciaországban is a biztonsági helyzet volt az egyik fő téma a szilveszteri ünnepléseket követően. Párizs egyik keleti elővárosában, Champigny-sur-Marne-ban ugyanis szilveszter éjjel brutális támadás ért egy rendőrjárőrt. Csak a szerencsén múlt, hogy nem történt nagyobb tragédia.

December 31-én éjfél előtt egy magánterületen szórakozó társasághoz akart csatlakozni egy csoport, amit előbbiek nem vettek jónéven. Szóváltás alakult ki, majd a hívatlan vendégek erőszakkal akartak behatolni a helyszínre. Ekkor hívták ki a rendőröket, akik nem sokkal később meg is érkeztek. A támadók ismeretlen okból előbb dobálni kezdték a rendőröket, majd kettejüket leszakították a többiekről. Egyiküket, egy rendőrnőt még akkor is megdöbbentő brutalitással rúgták, amikor már a földön feküdt. (Az interneten elérhető a csürhe által készített felvétel, de azt szándékosan nem linkelem.) Csak a szerencsén és a gyors beavatkozáson múlott, hogy nem történt tragédia. Két személyt letartóztattak, de további előállítások is várhatóak.

Az eset sokkot keltett Franciaországban, ahol régi probléma a bevándorló hátterű népesség által lakott elővárosok rendőrgyűlölete, s a helyzetet csak rontja a közösségi média. Az ilyen felvételek ugyanis villámgyorsan terjednek és – bármennyire is megdöbbentő ez – sokan ünneplik a brutális támadókat.

A mostani eset súlyosságát jelzi, hogy nemcsak Gerard Collomb belügyminiszter szólalt meg , hanem Emmanuel Macron köztársasági elnök is. „A december 31-én éjszaka szolgálatot teljesítő rendőrök elleni aljas lincselés elkövetőit megtaláljuk és megbüntetjük. Az erő a törvény oldalán áll. Tisztelet a rendőrségnek és teljes támogatás a megtámadott tiszteknek” – írta Twitter-oldalán az államfő.

Franciaországban a hivatalos statisztikák szerint 2016-ban 5767 esetben ért támadás rendőröket. Az egyik rendőrségi szakszervezeti vezető szerint különösen aggasztó, hogy a szilveszterihez hasonló támadások elkövetői sokszor úgy érzik: büntetlenül támadhatnak az egyenruhásokra.