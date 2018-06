A Budapesti Wagner-napok kultuszhellyé avatta a Müpát, és sokak szerint Budapest ma már a Wagner-szentélyt, Bayreuthot is megelőzi. Idén a szerző legnehezebben megrendezhető operája, a Trisztán és Izolda a fesztivál új produkciója. Részletek a legfrissebb – jelenleg csak digitális formában elérhető – Heti Válaszban.

Két elsöprő erejű Parsifal-előadással kezdődött 12 évvel ezelőtt a Budapesti Wagner-napok története, amely azóta nemzetközileg is elismert Wagner-kultuszhellyé avatta a Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermet. Idén a Trisztán és Izoldát mutatták be új rendezésben, amelyről már maga Wagner is úgy gondolta: könnyű lesz színpadon elrontani.

Cikkünkből kiderül, hogy mi a Wagner-napok sikerének titka, az olasz Cesare Lievinek sikerült-e megbirkóznia a Trisztán és Izoldával, illetve hogy melyek az új budapesti előadás erősségei és gyengéi. Írunk arról is, hogy a Trisztánból miért nem lett olasz nyelvű vígopera, illetve, hogy milyen halálos hiedelem lengi körül e tragikus szerelmi dráma bemutatóit.

