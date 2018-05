Csecsen iszlamizmus: rejtőzködő szörnyeteg

Fotó: MTI/AP/Thibault Camus

„Szükségesnek tartom kijelenteni: azért, hogy Haszan Azimov a bűn útjára lépett, teljes egészében a francia hatóságokat terheli a felelősség.Csecsenföldön ő csak megszületett, a felnőtté válása és személyiségének, nézeteinek és meggyőződésének kialakulása a francia társadalomban ment végbe” – üzente Csecsenföld ura, Ramzan Kadirov, miután a Párizsban késes terrortámadást végrehajtó fiatalemberről kiderült, hogy csecsen származású.

Kadirov mondataiban persze van igazság, de azért nem tehetünk úgy, mintha a kaukázusi muszlim államalakulat(szerűség) ártatlan bárány lenne a farkashordák között. Idézem Sztankóczy kolléga Csecsenföldről szóló, Putyin házi szörnye című, tavalyi cikkét:

Becslések szerint félezer csecsen harcolt az Iszlám Állam soraiban, akik az iraki és szíriai vereség után új feladat után nézhetnek. Ezért, hogy az iszlamisták vitorlájából kifogja a szelet, Ramzan Kadirov rendszerének középpontjába is az iszlámot állította, amire volt is fogadókészség a roppant konzervatív csecsen társadalomban. Vagyis Csecsenföld úgy maradt Oroszország része, hogy valójában független, és úgy állította meg az iszlamista szélsőségeseket, hogy maga is szélsőségesen iszlamista lett.



Az biztos, hogy a párizsi késes ámokfutó, Hamzat Azimov egy strasbourgi egyetemen tanult és Párizsban lakott szüleivel, a szakszolgálatok látókörébe radikális iszlamistaként 2016-ban került. A hatóságok a C státusba sorolták, ami azt jelentette, hogy radikális nézetei miatt potenciális veszélyforrásnak tartották.