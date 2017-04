De ki is bántja a melegeket? Soha nem találja ki, mi nem derült ki a hírekből!

A politikai korrektség és az elhallgatás kultúrájának legújabb nemzetközi diadala Hollandiából indult. Én a 444.hu oldalon lettem figyelmes egy képre, amelyen a balliberális D66 párt két – egyébként heteroszexuális - politikusa fogja egymás kezét. Íme:

Forrás: Twitter

Mint a rövid cikkből is kiderül, Alexander Pechtold és Wouter Koolmees ezzel „két férfi mellett állt ki, akiket szombaton azért bántalmaztak, mert nyilvánosan egymás kezét fogták Arnhemben”. Ennyi. Az ember ilyenkor annyira meghatódik ezen a szép gesztuson, hogy óhatatlanul is szeretne több szívmelengető részletet megtudni arról, hogyan lett ilyen csodálatos ország Hollandia.

Szerencsére az esettel foglalkozó nemzetközi sajtó dolgozói is pontosan így gondolkodtak. A hírkeresőben feljön például azonnal a People cikke, amely hosszan méltatja a példás reakciót. Beszámol arról, hogy már külön hashtag is van allemannenhandinhand, azaz „minden férfi kéz a kézben” címszó alatt. Márpedig a hastagezés tudvalevőleg minden nagy haladó ügy keletkezésének origója. Részletesen idéz támogató bejegyzéseket is: az ismeretlen, de progresszív Anne például azt írja, hogy „Ma két politikus egymás kezét fogva tiltakozott a homofóbia ellen. Ezért szeretek ebben az országban élni!”. Egy helyi melegszervezet állásfoglalását is idézik, amely szerint Hollandiának olyan országnak kell lennie, ahol nem számít a szexuális orientáció, a társadalmi nem, nemzetiség, vallás és bőrszín.”

És nehéz ezzel nem egyetérteni, hiszen tudjuk, hogy az iszlamofóbia, a rasszizmus és a homofóbia bizony tejtestvérek. Bár a reakciók ismertetéséhez képest elhanyagolható terjedelemben, de azért magáról a támadásról is megtudunk ezt-azt. Az áldozatokat idézik, akik elmondják, hogy „általában nem járunk kézen fogva, mert nem akarunk provokálni senkit, de nagyon szép este volt, késő volt, és azt gondoltuk, egyedül vagyunk.” Idézet vége.

Nyilván az történhetett, hogy rasszista holland suhancok, akik egész télen a csatornákon korcsolyázva edzettek, most erőtől duzzadva pattannak biciklijükre, hogy melegeket üldözzenek. Merthogy hat-nyolc tizenéves támadóról van szó, az kiderül az online média liberális zászlóshajójának, a Huffington Postnak cikkéből. Amelynek a címénél is nehéz emelkedettebbet találni: „Hetero férfiak egy gyönyörű cél érdekében fogják egymás kezét”. Sajnos többet nem tudunk meg ezekről a brutális kis nácikról, csak annyit, hogy nyilván a világszerte elharapózó populista jobboldal hatására a korábbiaknál többen lehetnek, mert egy holland melegszervezet azt kéri a kormánytól, lépjen fel az egyre elszaporodó melegellenes erőszak ellen. Viszont kapunk rengeteg képet, amelyen mindenféle etnikumú és vallású férfiak fogják egymást kezét a palesztin kendőstől a muszlim fejfedősig.

Egy angol nyelvű holland hírportálon azonban a galaktikus támogatás mellett végre kiderül pár részlet a gyanúsítottakról is. Eszerint eddig hat embert, azaz inkább gyereket vettek őrizetbe. Két 14 évest, három 16 évest és egy húsz évest. Mást nem tudni meg róluk, de azért az írás végén a másik nagy holland baloldali párt, a zöldek vezetője hozzáteszi, „bizarr, hogy még mindig vannak emberek, akik azt hiszik, rá kell támadniuk emberekre, annak alapján, hogy azok kit szeretnek”.

Bizarr tényleg, de hát hogyan lehet ez? És ilyen fiatalon? Hát soha nem halnak ki ezek a vén nácik?

A válasz a portálnak egy korábbi cikkéből derül ki, amely még azelőtt keletkezett, hogy egyetlen holland politikus is megfogta volna a másik kezét. Szóval akkor, amikor ez még csak egy rendőrségi hír volt, nem pedig nemzetközi ideológiai állásfoglalás. Ebből látni a támadás minden borzalmát, ahogy a suhancok először lebuzizták őket, majd hatalmas fémvágó ollóval verték ki az egyikük fogait. Mint ahogy az is kiderül, hogy az idézet, amelyet a People magazin és az esetről beszámoló más lapok lerövidítettek, nagyon is van tovább, és tartalmaz még egy érdekes félmondatot, amit valahogy mindenki másnak sikerült kihagynia: „azt hiszem, marokkóiak voltak”.

Tényleg? Ki gondolta volna? Legfeljebb az, aki tudja, hogy Hollandiában szinte minden homoszexuálisok elleni támadást marokkói fiatalok követnek el.

De ezzel a ténnyel kár volna megzavarni a fősodratú sajtó olvasóit, hiszen akkor esetleg némi ellentmondást fedeznének fel az egymás kezét fogó balliberális, zöld és egyéb politikusok magatartásában, akik egyszerre propagálják a melegjogokat és a bevándorlást.