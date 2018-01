Dobjon el mindent: ezt a verset kellett eltávolítani szexizmus vádja miatt

Csehországban politikai válság alakult ki, miután Andrej Babiš kisebbségi kormánya nem kapott bizalmat a parlamentben. Az elnökválasztáson is új fordulóra van szükség, mert Miloš Zeman államfő sem nyert elsőre. Részletes háttér a csütörtöki Heti Válaszban.

Noha a magyar jog szerint nincs olyan menekült, akit be kellene fogadnunk, még növeltük is a védelemben részesítettek arányát. Mire fel akkor a migránsellenes kampány? És ha az uniós kvóta ellen a végsőkig elmegyünk, miért fogadtunk be 1300 főt? Részletes háttér a csütörtöki Heti Válaszban.