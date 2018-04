Donald és Emmanuel különös románca

Ölelések, csókok, vállveregetések, hosszas kézfogások, katonai tiszteletadás, díszvacsora, bókok áradata. Véget ért a két nagy barát, Donald és Emmanuel találkozója Washingtonban. Lesz-e átütő politikai eredménye? Bejön-e a francia köztársasági elnök nagy kísérlete? Vagyis az, hogy Donald Trumpnak hízelegni kell, hogy politikai kérdésekben meg lehessen győzni. A tét nem volt kisebb, mint megváltoztatni az amerikai elnök véleményét az iráni nukleáris egyezményről, a szíriai csapatkivonásról és az európai kereskedelmi egyezményről.

Nem titok, hogy az Egyesült Államok és európai szövetségesei között feszült a viszony. Számos kérdésben más az álláspontjuk, ráadásul az európaiak sohasem tudják, hogy éppen hányadán állnak. Az elnök sűrűn váltogatja a véleményét, és időnként aláássa minisztereinek tekintélyét is.

Angela Merkel, Theresa May nem tartozik Donald Trump kedvencei közé, helyükre kívánt lépni az új francia elnök, Emmanuel Macron. Személyes jó kapcsolatot akar kialakítani az Egyesült Államok elnökével. Első lépésként tavaly nyáron meghívta Donald és Melania Trumpot a július 14-i francia nemzeti ünnepre. Elvitte őket az Eiffel-torony tetején levő étterembe, ami felejthetetlen élményt jelentett az amerikai elnöknek.

Az amerikai és a francia elnöki pár az Eiffel-torony tetején 2017. július 13-án Fotó: Europress/AFP/Saul Loeb

A katonai parádé dísztribünjén Trump is tisztelgett a francia csapatok előtt. Donald Trumpot annyira elbűvölte a párizsi út, hogy hazatérése után felkérte a Pentagont egy hasonló katonai parádé megszervezésére, annak ellenére, hogy ennek nincs hagyománya Amerikában. A tervezett felvonulás költségeit a Pentagon 10 millió dollárra becsüli.

A párizsi utat követően többször értekezett egymással telefonon a két vezető, barátságuk egyre erősödött. Már elfelejtették, hogy a francia választáson Trump Marine Le Pent támogatta, Macronnak pedig lesújtó véleménye volt Trumpról.

Sokan a Tony Blair-effektust látják az új románcban. Annak idején Blair ült be George W. Bush „ölebe”, de a Blair–Bush-kapcsolat több volt, mint személyes barátság, politikai szövetség lett az iraki háború idején.

Amikor hétfőn Washingtonba érkezett Emmanuel Macron és kísérete, az amerikai elnök és felesége megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel fogadta őket. A két és fél napos látogatásba belefért egy washingtoni helikoptertúra, vacsora a George Washington- házában, katonai tiszteletadás a Fehér Ház kertjében. A pazar állami díszvacsora vendégei között ott volt Tim Cook, az Apple igazgatója, a Louis Vuitton francia divatcég vezetője és Rupert Murdoch sajtómágnás is. Az est háziasszonya, Melania Trump Chanel-ruhakölteményben fogadta a vendégeket.

Röpködtek a bókok: Macron elismerően beszélt az elnökről, Trump szeretetéről biztosította Macront. Az amerikai elnököt régen látták ilyen boldognak.

Jól elvoltak Fotó: Europress/AFP/Brendan Smialowski

A háttérben komoly tárgyalások folytak. Macron Európa követeként is próbálta meggyőzni Trumpot. Legelőször is az iráni nukleáris egyezmény kérdésében. Mint ismeretes, 2015-ben, még az Obama-kormány idején az Egyesült Államok, Oroszország, Franciaország, Kína, Nagy-Britannia, Németország és az Európai Unió egyezséget kötött Iránnal, ami szerint a perzsa állam feladja nukleáris ambícióját, s ennek fejében bizonyos területeken feloldják az országra mért gazdasági bojkottot. A nemzetközi ellenőrzés szerint Irán nem szegte meg a feltételeket. Az európaiak, az oroszok és kínaiak változatlanul az egyezmény mellett állnak. Voltak heves ellenzők, a többi között Izrael és Szaúd-Arábia, és az amerikai politikai élet is megosztott volt ebben a kérdésben, de végül az Obama-kormány idején Washington is ratifikálta a szerződést.

Donald Trump kezdettől fogva ellenezte a megállapodást, a mai napig is „őrültségnek, nevetségesnek” tartja. Kifogásolja például, hogy az egyezmény nem tiltja meg a ballisztikus rakéták iráni gyártását, és nem bünteti Teheránt, amiért több közel-keleti konfliktusba (Szíria, Irak, Jemen) is beavatkozik. Az amerikai elnöknek 90 naponként kell az egyezményt érvényesítenie. Trump ezt januárban még megtette, de előrevetítette, hogy május 12-én felmondja a megállapodást. Döntését befolyásolja, hogy új nemzetbiztonsági főtanácsadója, John Bolton és jövendő külügyminisztere, Mike Pompeo is ellenzi az iráni egyezményt.

Macron szerint lehet, hogy az iráni megegyezés nem tökéletes, de a nemzetközi közösségnek nincs B terve Iránra vonatkozólag. Ha elállnak, Irán újra kezdheti nukleáris programját. Macron azt ajánlja, hogy tartsák meg az egyezményt és kezdjenek kiegészítő tárgyalásokat. Ezt mondta Trumpnak, ezt suttogta a fülébe, és ezt vázolta az amerikai Kongresszusban mondott beszédében is.

A francia elnök felszólal az amerikai Kongresszusban Fotó: Europress/AFP/Mandel Ngan

Macron nem híve annak, hogy az Egyesült Államok kivonja csapatait Szíriából. Állítólag ő beszélte rá Trumpot, hogy büntessék meg Aszadot a vegyi fegyverek használatáért, és bombázzák Szíriát. Macron fontosnak tartja azt is, hogy a Nyugat vegyen részt a szír rendezésben. Donald Trump igazságtalannak tartja és szigorítani szeretné az Európai Unióval kötött kereskedelmi egyezményt: magasabb vámot akar kivetni az európai termékekre, de Macron ezt is ellenzi és tárgyalásokat javasol.

A washingtoni francia–amerikai „love festnek” vége, de rövidesen eldől, hogy Macron taktikája beválik-e.

Pénteken Angela Merkel érkezik Washingtonba. Nem várható, hogy Macronhoz hasonló fogadtatása lesz.