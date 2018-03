Donald Trump abban bukhat, amiben a legjobb

Az amerikai elnök mindig is szerette a televíziós valóságshow-kat, hiszen ezeken keresztül lett országosan ismert. De arra nem gondolt, hogy mindennek szenvedő alanya is lehet, és hogy egy pornósztár veszi el tőle a rivaldafényt, netán az elnökséget.

Vasárnap rekordszámban, 20 millióan nézték a CBS amerikai televíziós csatorna 60 Minutes című közéleti műsorát. Hogy miért? Mert ott nyilatkozott Stephanie Clifford, vagyis Stormy Daniels pornósztár Donald Trumppal való kapcsolatáról. Stormy Daniels 2006-ban ismerkedett meg az üzletember Trumppal. Egyéjszakás szexuális kapcsolat volt közöttük, de utána is többször találkoztak.

Mondhatnánk, hogy mindez feleségére és családjára tartozik. Trump azonban igazi üzletasszonyra talált Stormy Danielsben, aki pénzt akart csinálni a kapcsolatból és az elnökválasztás előtt nyilvánosságra akarta hozni a történetet. Trump ügyvédje, Michael Cohn 130 ezer dollár „hallgatópénzt” utalt saját zsebből a pornósztárnak.

Innentől kezdve meglehetősen zavaros a történet. Jogi viták folynak arról, hogy miért kellene a mai napig hallgatni Stormynak, miért nem érvényes az elhallgattatási szerződés, mivel szegte meg Trump ügyvédje a kampánytörvényeket. Saját maga ajánlotta fel a pénzt, vagy kliense utasította? Per esetén kell-e az elnöknek eskü alatt vallomást tenni? Trump tagadja, hogy egyáltalán ismerte volna Stormyt. Az amerikaiak elnökükkel szemben egy pornósztárnak hisznek, 63 százalék szerint a Trumpot vádló nők igazat mondanak.

Stormy Daniels egy sztriptízbárba érkezik Floridában 2018. március 10-én Fotó: Europress/AFP/Getty/Joe Raedle

Hogy még bonyolultabbá váljon a történet, a múlt héten egy Playboy-modell is adott interjút egyéves romantikus kapcsolatáról Donald Trumppal abban az időben, amikor Melania Trump világra hozta fiúkat, Barront.

Mindez bulvártörténetnek tűnik, amin elszórakozhat a nagyközönség, hiszen ezt nyomják az amerikai televíziók. De így élt az üzletember Trump is, élvezte az ilyen híradásokat. Maga teregette ki botrányos válását első feleségétől, Ivanától a New York-i magazinoknak. Trump közeli kapcsolatokat ápol a bulvármédia tulajdonosaival, köztük a hírhedt National Enquirer nevű lap vezetőjével. Ők vásárolták meg 150 ezer dollárért Trump szeretőjének, a Playboy-modell Karen McDougalnak a történetét, csak azért, hogy utána eltemethessék, soha ne közöljék.

De hogyan hat a magánélet a nagypolitikára? Számos elemző véli úgy, hogy Trump elnök azért hozza naponta intézkedések sorozatát, mert mindenáron el akarja terelni a figyelmet a nőügyekről. A döntések között sok az átgondolatlan, sok veszélyes az országra. Az a Trump, aki szereti Twitter-üzeneteiben megalázni ellenfeleit, mélyen hallgat Stormyról. Vajon miért?

Akad, aki emlékezik még a Clinton-évekre, a fehér házi gyakornokra, Monica Lewinskyre? Ez a kapcsolat uralta a sajtót annak idején, Clintont a Kongresszus beperelte, kis híján eltávolították a Fehér Házból.

Trump most hasonló cipőben jár? Igenis, meg nem is. Ahogy elemzők mondják, Trump nem Assisi Szent Ferenc. A választók pontosan tudták, kire szavaznak. Nem érdekelte őket Trump magánélete. Végezze el a munkáját, teremtsen állásokat, javítsa a gazdaságot, a többi nem érdekes. Ezt az álláspontot igazolja, hogy a botrányok közepette is emelkedett Trump népszerűsége, jelenleg 42 százalékon áll. Hívei pedig egyébként is meg vannak arról győződve, hogy hősük ismét a kamuhírek és a háttérhatalmak összeesküvésének áldozata.

Amerikában korábban elvárták, hogy az ország elnöke példát mutasson, egyfajta morális vezető is legyen. Elképzelhetetlen lett volna Mitterand francia elnök esete, akinek szeretője és házasságon kívül született gyermeke köztudott volt Franciaországban. Egy botrányos életű Berlusconit sem választottak volna meg az Egyesült Államokban, mert – legalábbis a felszínen – boldog családot, szerető házaspárt, tisztességes embert akartak látni az amerikaiak a Fehér Házban.

Ez az elv Trumppal végérvényesen megváltozott: három feleség, sok szerető, hazugság, lefizetés, durvaság, közönségesség.

A képmutatás azonban nyilvánvaló mind a bal-, mind a jobboldalon. Azok az evangéliumi keresztények, családi értékeket hirdető konzervatívok, akit Bill Clintont annak idején el akarták távolítani erkölcstelen élete miatt, most mélyen hallgatnak. Azok a liberálisok pedig, akik magánügynek tekintették Bill Clinton nőügyeit, most a leghangosabban ítélik el Donald Trumpot.