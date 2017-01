Donald Trump és Hollywood: valós felháborodás vagy show?

A hollywoodi liberális elit még mindig zokog? Nem tudja elviselni Hillary Clinton vereségét, és alantas módon támadja a megválasztott elnököt? Trump rajongótáborát Meryl Streep beszéde feltüzelte. Gyártják a gúnyolódó publicisztikákat és a gyűlölködő kommenteket.

Hollywood és Trump viszonya azonban sokkal összetetebb, mint ahogy a Streep-gate mutatja. Donald Trump valóban ütőkártyának használta a kampányban a politikai korrektség, a liberális értékek ostorozását, ami leginkább a „becstelen” mainstream médiában és a „bűnös” Hollywoodban testesült meg. Igencsak sikeres volt a stratégia, hiszen a New York-i milliomosban megmentőjét látta a lenézett vidéki kisember. De mennyiben volt őszinte és mennyiben volt csak „politikai termék” a retorika?

Donald Trump egykor nemcsak szerette a liberális sztárokat, hanem maga is az volt. Celeb, a bulvársajtó kedvence. Országos ismeretségét egy valóságshow-nak, az Apprentice-nek köszönhette. Los Angelesben, a sztárok utcájában, a Hollywood Boulevard-on csillaga van. 2007-ben feleségével, Melaniával részt vett az Arany Glóbusz díjkiosztón. Baráti körébe stúdióvezetők, producerek, színészek tartoznak. Leendő pénzügyminisztere, Steven Mnuchin hollywoodi befektető volt. Korábban semmi problémája nem volt a filmiparral, sőt még Meryl Streepet is nagyra tartotta. Ma túlértékelt színésznőként jellemzi a háromszoros Oscar-díjas művészt.

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a.....