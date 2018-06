Donald Trump hirtelen ért a focihoz

Ma dönt Moszkvában a FIFA arról, hogy kinek adja a 2026-os futball-világbajnokság rendezését: Észak-Amerikának (Egyesült Államok, Kanada, Mexikó) vagy Marokkónak.

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump nem sportrajongó, az országban pedig változatlanul nem túlságosan népszerű a soccernek hívott labdarúgás. De az elnök presztízskérdést csinált a rendezésből. Erősen lobbizott a FIFA-nál, több országot pedig a maga módján figyelmeztetett arra, hogy mivel tartozik a szuperhatalomnak.

Most hozták nyilvánosságra, hogy Trump három levelet is küldött a FIFA elnökének, Gianni Infantinónak. Arról biztosította a szervezetet, hogy vendégszerető sporteseményt rendeznek, ahova minden ország csapatát, vezetőit és szurkolóit várják. Biztosította a FIFA-t arról, hogy semmiféle vízumdiszkrimináció nem éri a sportolókat és kíséretüket. A levél egy 2017-es elnöki rendeletet ír felül, amelyben Trump kitiltotta az országból a nemzetbiztonsági veszélyt jelentő Irán, Líbia, Szíria, Jemen, Szomália és Csád állampolgárait. A rendeletet többszöri átdolgozás után a legfelsőbb bíróság hagyta jóvá.

Amennyiben ez a kitiltás érvényes lenne a világbajnokság idején is, rendezőként szóba sem jöhetne Amerika. Nem véletlen volt tehát az elnök szívélyes levelezgetése a FIFA-val.

Donald Trump máshol is lobbizott vagy fenyegetett. Washingtoni látogatásakor a nigériai elnököt így figyelmeztette: „Figyelünk és nagyra értékelünk bármi segítséget, ami a világbajnoki pályázatunkat támogatja.” Áprilisban ezt írta Twitter-üzenetében: „Szégyenletes lenne, ha azok az országok, amelyeket mi mindig támogatunk, az amerikai rendezés ellen lobbiznának. Miért kellene nekünk támogatni őket, amikor ők nem segítenek bennünket?”

Főtanácsadója és veje, Jared Kushner barátját, a szaúdi trónörököst kérte fel a nyilvános támogatásra.

Az Egyesült Államok 1994-ben már rendezett labdarúgó-világbajnokságot. 2010-ben ismét pályáztak, ezúttal a 2022-es vébére, de váratlanul Katar kapta meg a rendezés jogát.

Amerika nem maradt világesemény nélkül. 1996-ban Atlantában a nyári, 2002-ben Salt Lake Cityben a téli olimpia házigazdái voltak. Nem pályázat, hanem megegyezés alapján 2028-ban Los Angeles rendezi a nyári olimpiát, miután a 2024-es játékokról lemondott Párizs javára.

Az amerikai labdarúgó szövetség reméli, hogy a közös rendezés Kanadával és Mexikóval segít eloszlatni az ellenérzéseket. A FIFA nem felejti el, hogy az amerikaiak robbantották ki 2015-ben a korrupciós botrányt és kezdeményezték a nyomozást.

A kibővített világbajnokság is az amerikaiakat segítené. 2026-ban már 48 csapat versenyez, 80 mérkőzést játszanak 34 napon át. Jobban bírná a három ország a terhelést, mint Marokkó egyedül. A stadionok is készen állnak. A döntőt New Yorkban játszanák.

Marokkó ötödször pályázik, és a második afrikai ország lehetne a Dél-Afrikai Köztársaság után, amely a világesemény házigazdája lehetne. De Marokkó nemcsak afrikai, hanem a kontinenshez való közelség miatt európai világbajnokságnak is tekinti az eseményt.

Amerika izgalommal és bizakodással várja a döntést. Donald Trump a sikert kormánya elismerésének tekintené.

Igaz, időközben a három amerikai rendező ország kapcsolata a mélypontra süllyedt. A mexikóiakat bűnözőkként ítélte el az amerikai elnök, a kanadai miniszterelnökkel pedig a múlt hét végén veszett össze a vámtarifa miatt. Az elnök becstelennek, gyengének nevezte Justin Trudeau-t, tanácsadója szerint pedig külön hely illeti meg a pokolban.