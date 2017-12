Egy hely, ahol hatméteres szögesdrót tartja távol a migránsokat

Heti Válasz / 2017.12.20., szerda 14:15 /

A csütörtökön megjelenő Heti Válasz karácsonyi ajándékként egy olyan helyre viszi szeretett olvasóit, ahol mindig süt a nap, kék a tenger, háromszáz forint alatt van a benzin literje és hatméteres szögesdrót kerítések tartják távol a migránsokat.

Tovább is van: nem csak a benzinen, az italon is alig van adó, a múzeumok ingyenesek, az utcák gyarmatosító tábornokok neveit viselik, s ebben az évszázadban eddig minden választást a jobboldal nyert meg. A homlokát gyanakodva ráncoló olvasónak, aki szerint ilyen hely egyszerűen nem létezhet már Európában, igaza van: a spanyol fennhatóság alatt álló Melilla városa ugyanis a Földközi-tenger túloldalán, Afrikában található, Marokkó és a tenger közé ékelődve.

Az idillt némileg árnyalja, hogy a mindössze 12 négyzetkilométeren élő csaknem kilencvenezer ember fele már ma is muszlim, s pár éven belül Melilla és testvére, a másfélszer akkora területű, de ugyanannyi lakosú Ceuta lesznek Spanyolország első olyan önálló területei, ahol többségbe kerülnek a muzulmánok. És egyes számítások szerint egy lakosra vetítve már most is ezek az európai fennhatóságú területek, ahonnan a legtöbben mentek az Iszlám Államba harcolni.

A gyarmatosítást és a békés egymás mellett élést egyszerre dicsőítő helyiek plusz minden határkerítések anyja a Heti Válasz december 21-i számában. Lapunk elektronikus formában a Digitalstandon is kapható.