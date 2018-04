Ennek a folyónak a színe mindent elmond a bevándorlás méreteiről

A kép Bradford egyik folyócskáját ábrázolja. A félmilliós Bradford a hatodik legnagyobb angol város, bár hogy meddig és mennyire angol, az vitatható. 2001-ben még a bradfordiak háromnegyede volt biobrit, 2011-ben már csak a kétharmaduk. 2021-ben talán a felük lesz az. A nem fehér kisebbség legnagyobb részt pakisztániakból áll. Akik példamutatóan ragaszkodnak vallásukhoz és szokásaikhoz, így a konyhájukhoz is. Ráadásul pont ezen a téren tényleg nehéz is érvelni a brit kulináris felsőbbrendűséggel. Így aztán körülbelül kétszáz indiai (azaz pakisztáni) étterem van a Nagy-Britannia curry-fővárosának is becézett Bradfordban, ők messze a legfontosabb foglalkoztatók. És ezzel el is érkeztünk a kép magyarázatához: a város szennyvízrendszere elöregedett, az egyre szaporodó kifőzdék pedig sokszor nem is bajlódtak azzal, hogy rákapcsolódjanak a csatornahálózatra, hanem egyszerűen a természetes vizekbe öntik a mosogatóvizüket, amely pedig a currynek köszönhetően sárga. Az egyenlet megoldása pedig sok bevándorló=sok curry=sárga folyó.

Mit is kell még ilyenkor elmondani? Ne hagyjuk, hogy a Bodrog ilyen legyen! Őrizzük meg a Zagyvát zagyvának!