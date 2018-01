Ezereurós számla: életveszélyes Velencében vendéglőbe menni

Ha Velencében járnak, halat semmiképp se rendeljenek, mert csúnyán megbánhatják.

Négy steak, vegyes sült hal, víz. Ezt rendelte ki négy japán fiatal, a bolognai egyetemen vendégdiákjai a velencei Osteria da Luca étteremben. A számlától elállt a lélegzetük: 1100 euró, vagyis majdnem 350 ezer forint, igaz, szervízdíjjal együtt. Az étterem nem volt túl elegáns, de jó helyen van, egy szűk sikátorban a belváros kellős közepén, nem messze a Canal Grandétól, úgyhogy számíthattak rá, hogy az ebéd nem lesz olcsó – de erre az összegre azért nem. A japánok azonnal elmentek a városi rendőrségre, az ügyet pedig nyilvánosságra hozta a Gruppo 25 Aprile nevű civil szervezet, ami azért jött létre, hogy képviselje a város egyre fogyatkozó őslakosságának érdekeit – de egyben a turistáknak is autentikus velencei tapasztalatokat ajánljon.

A gátlástalan túlszámlázás hasonló eseteiről régebben Budapest belvárosa is hírhedt volt, 2008-ban például emlékezetes módon az amerikai nagykövetség állított össze feketelistát olyan vendéglátóhelyekről, ahol horrorisztikus számlákat adtak a külföldieknek és fizikai fenyegetéssel vették rá őket a fizetésre.

Velencében rövid időn belül ez a második nagy port kavart, a nemzetközi médiába is berobbanó eset. Tavaly novemberben egy ugyancsak ázsiai származású brit családot ért kellemetlen meglepetés, amikor a Szent Márk téren a Trattoria Casanova nevű vendéglőben 526 eurót számítottak fel nekik olyan tengeri herkentyűkért, amelyeket nem is rendeltek ki, és egyáltalán nem voltak tisztában az árukkal.

Akkor Velence üzletemberből lett polgármestere, a sajátos megnyilvánulásairól hírhedt Luigi Brugnaro nem sok együttérzést mutatott.

„Olcsójánosok!”, mondta az átvert britekről. „Velencében mindenkit szívesen látunk, de költeni kell. Valójában még az is elvárható, hogy a személyzetnek dobjanak rá egy kis borravalót.” Később egy tévériportban sikerült rátennie egy újabb lapáttal: „Teljesen fair volt a számla. Sőt, kifejezetten megdicsérem a vendéglőst, amiért újra megmutatta a világnak, hogy Velencében minden teljesen jogszerűen történik. A panasz el lett utasítva.”

Elsőre talán fura, hogy egy teljes mértékben a turizmusból élő város első embere jó ötletnek tartja sértegetni a turistákat egy ilyen ügyben, és kifejezetten odaáll a rablószámlázó vendéglős mellé. Csakhogy Velencének egyáltalán nem kell küzdenie a turisták kegyeiért.

A városnak nem az a baja, hogy kevesen kíváncsiak rá, hanem az, hogy túl sokan – lakói lassan elfogynak, és az egész műkincsekkel, palotákkal, templomokkal teli, vízre épült csoda átalakul egyetlen hatalmas történelmi Disneylanddé, amit csordultig megtöltenek a turisták, de amiben már rég nincs lélek és élet. Az ilyen történetek hatására pár ezerrel kevesebben jönnek? Annyi baj legyen, gondolhatta a polgármester.

A mostani botrányt kirobbantó civileket viszont zavarja a város egyre romló hírneve. A két nagy nyilvánosságot kapott eset csak a jéghegy csúcsa, ha a Tripadvisoron megnézzük az érintett vendéglőket minősítő bejegyzéseket, sorra olvashatjuk a túlszámlázással kapcsolatos panaszokat. Az Osteria da Luca például az értékelők 83%-a szerint borzalmas hely – de a tulajdonosnak ez teljesen mindegy, hiszen a turistából sosem lesz visszatérő vendég, egyszer eszik, rosszul érzi magát, aztán hazamegy. A legtipikusabb átverési módszer pont a halételek számlázásánál fordul elő. Az étlapon ugyanis szerepel egy szerénynek tűnő ár, mondjuk 8 euró – azt azonban nem, vagy csak külön, az étlap végén tüntetik fel, hogy az árazás súlyra történik, és az étlapon szereplő összeg 100 grammra vonatkozik. A turista biztonságban érzi magát, örül a tekintélyes adag halnak, aztán nagyon meglepődik. A vendéglős pedig nem követett el semmi törvénysértőt, mert ott volt az étlapon a kitétel, csak a vendég figyelmetlen volt, vagy nem értett olaszul.

Az utóbbi problémáról egyébként a polgármester azt mondta: „Esznek, isznak, aztán azt mondják, nem értik a nyelvet. Hát tanuljanak meg olaszul, ha Olaszországba jönnek, meg az sem árt, ha kicsit a velencei dialektust is elsajátítják.”

Mindez – azon túl, hogy borzalmas alakok bárhol a világban lehetnek élvonalbeli politikusok – azt is megmutatja, hogy a tömegturizmus mindent felmorzsol maga körül, az erkölcsi normákat is, ez a hozzállás ugyanis teljesen idegen az általában profi és tisztességes olasz vendéglátástól. Igaz, a mostani 1100 eurós ügy, pár nappal a karnevál – vagyis az idegenforgalmi főszezon – kezdete előtt még a hatóságoknak is sok volt, mert ezúttal a polgármester és a rendőrség is azt ígérte, kivizsgálják, mi történt. Mindenesetre ha mostanában Velencébe látogatnának, legyenek óvatosak, és inkább ne rendeljenek halat!