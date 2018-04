Fájó kritika Benjamin Netanjahunak

Natalie Portman 1981-ben született Jeruzsálemben, négyéves korában költözött szüleivel az Egyesült Államokba. Gyerekszínészként kezdte karrierjét, első átütő sikerét Luc Besson Léon, a profi című filmjében aratta, majd szüneteltette a filmezést, amíg a Harvard Egyetem pszichológia szakán tanult. 2010-ben Oscar-díjat kapott a Fekete hattyú őrült balerinájának megformálásáért. Portman fizikailag és mentálisan is azonosult a nagy feladat súlyától összeroppanó táncosnővel. A forgatáskor ismerte meg jövendő férjét, Benjamin Millepied francia koreográfust. Ő alakította Jacqueline Kennedyt abban az életrajzi filmben, amely a gyászoló özvegyet állította a középpontba. 2015-ben mutatták be első rendezését, amiben a kitűnő izraeli író, Amos Oz életrajzi regényét vitte filmvászonra A Tale of Love and Darkness (Szeretetről, sötétségről) címmel – a rendezés mellett a tragikus sorsú anya szerepét is ő formálta meg. A film éppen Izrael megalapításának idején játszódik.