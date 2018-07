Felkészül Orbán Viktor? – A Trump–Putyin találkozó hozadéka

Az amerikai és az orosz elnök július 16-án Helsinkiben találkozik. Magyarics Tamást, az ELTE amerikanisztika tanszékének professzorát, volt nagykövetet arról is kérdeztük: jobban támogatná-e Washington a magyar nemzetpolitikai törekvéseket, ha amerikai haditechnikát vásárolnánk, és miért értékelte fel a Krím annektálása Romániát? Nagyinterjúnk a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.

„Az idősebbik Bush volt az utolsó amerikai elnök, aki reálpolitikusként közelített a nemzetközi politikához” – mondja az Amerika-szakértő, amikor a korábbi helsinki találkozókról és az amerikai külpolitikai irányváltásokról faggatjuk. „Eközben például Ukrajna kapcsán az orosz elképzelések régóta ugyanazok. Ők úgy élik meg, hogy a lengyelek a XVI., a svédek a XVIII., Napóleon a XIX. században, a németek pedig az első és második világháború idején a Nyugatról védtelen síkságon keresztül nyomultak be Oroszországba. Ezért nem engedhetnek a stratégiai mélység követelményéből” – teszi hozzá Magyarics Tamás.

A professzort arról is kérdezzük, miért nem emeli fel hangját a washingtoni vezetés a magyarokat Ukrajnában és Romániában érő jogsértések miatt. Vajon amerikai fegyverek vásárlásával felébreszthető-e az USA kisebbségvédelmi érzékenysége? Magyarics Tamás beszél arról is, hogy változóban van a washingtoni politika hozzáállása a magyar kormányzathoz, ez látszik a magas szintű kétoldali találkozókon. Most már az a kérdés: mikor kerül sor Trump–Orbán találkozóra?







