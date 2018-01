Golden Globe: kisöpörték Spielberget

Nők melletti szolidaritás, lázadás, hatalomátvételi kísérlet. Ez határozta meg az idei Golden Globe díjátadót. Részletes háttér a csütörtöki Heti Válaszban.

A Weinstein-ügy elindította a MeToo elnevezésű világméretű feminista mozgalmat, amelynek keretében nők ezrei tárták fel kiszolgáltatottságukat. De mint minden mozgalom, amit a média szenzációvá pumpál fel, a MeToo is lassan elveszítette eredeti célját, és nem mentes a túlkapásoktól sem. Hollywood ebben is élen jár. A színésznők a Golden Globe-ra fekete ruhát öltöttek, többük polgárjogi aktivista vendéget is hozott. A beszédek pedig nem a filmekről, hanem a nők egyenjogúságáról, egy új korszak nyitányáról szóltak. Mindez a díjazásban is megmutatkozott: ha valamelyik film nem fért bele a pontosan méretezett skatulyába, azt mellőzték.

A Golden Globe-est annak is világos bizonyitéka volt, hogy Hollywoodban egy új nemzedék hatalomváltást követel. A nagy stúdiók hierarchikus vezetését, a fehér férfiuralom hegemóniáját egy új, sokszínű generáció akarja átvenni, amely jelentős szerepet szánna a színesbőrűeknek és a női filmeseknek. A nagy öregeket kisöpörték, még akkor is, ha magas színvonalú filmekkel jelentkeztek. Ennek a korszakváltó hangulatnak a legnagyobb áldozata idén Steven Spielberg lett.

