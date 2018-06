Hallott már a Szilícium-völgy szélhámosnőjéről?

A 34 éves Elizabeth Holmes, a Theranos nevű biotech vállalat alapító-igazgatója ellen bűnügyi eljárás indult csalás miatt. 700 millió dollárral csapta be egy nem létező technológiával a befektetőket. Ha elítélik, akár 20 év börtönt is kaphat. Holmes üstökösként való felemelkedése és óriási bukása a Szilícium-völgy egyik legtanulságosabb botránya.

A nő úgy szerzett hírnevet magának, mint a legfiatalabb maga erejéből feltört milliárdos, akinek sikerült a Szilícium-völgyi „fiúklubba” betörnie. Holmest a Time magazin a legbefolyásosabb emberek közé sorolta 2015-ben, a Forbes pedig a legnagyobb hatalommal bíró nők listájára tette fel.

Elizabeth Holmes a klasszikus Szilícium-völgyi utat járta be, azaz kimaradt az egyetemről, hogy nagy ötletét egy startupban teljesítse ki. Kémiát tanult a Stanfordon, de első év után otthagyta az egyetemet, hogy 19 évesen elindítsa saját vállalkozását, Theranos (therapy és diagnosis szavak összevonása) néven. A vállalat azt ígérte, hogy csupán az ujjhegyből csepegtetett vérrel hatékonyan, gyorsan és olcsón tudnak összetett vérvizsgálatot csinálni. Holmes társadalmi körítésbe csavarva adta el szabadalmát: demokratizálja az egészségügyi ellátást, mert mindenki számára elérhetővé teszi a vérvizsgálatot, és ezzel korai stádiumban is megelőzhetnek súlyos betegségeket.

A vállalat alapítása után már 6 millió dollárt szedett össze. Befektetői között ott volt a médiamogul Rupert Murdoch és Robert Kraft, a New England Patriots amerikaifoci-csapat tulajdonosa, az igazgatótanácsban pedig olyan nevek szerepeltek, mint Henry Kissinger és George Schultz volt külügyminiszterek vagy James Mattis jelenlegi védelmi miniszter. Holmes szépségével, fiatalos bájával, világmegváltó ötleteivel behálózta az öregurakat. Szabadalmát eladta kórházaknak, biztosítótársaságoknak, drogériáknak.

Holmes az új Steve Jobs akart lenni, amit a külsőségekben is hangsúlyozott. A Jobs védjegyének számító fekete garbót hordta, autójára ő sem tett rendszámtáblát. De valamit alapvetően félreértett: Jobs nem a marketingre, hanem a termelésre és a fejlesztésre helyezte a hangsúlyt; elfogadhatatlannak tartotta, hogy a farok csóválja a kutyát, vagyis a marketing határozza meg a produktivitást. Holmes pedig a marketing mestere volt, amikor egy nem létező technológiát világszenzációként adott el. Olyan sikeresen, hogy a cég 2014-ben már 9 milliárd dollárt ért.

Először a The Wall Street Journal egyik oknyomozó újságírója, John Carreyrou kezdett kutatni az adatokban, majd az amerikai egészségügyi minisztérium is bekapcsolódott a nyomozásba. Hosszas vizsgálat után megállapították, hogy az ujjból vett néhány csepp vérvétel eredménye pontatlan, hamis. Ezt tudniuk kellett a vállalat vezetőinek, ennek tudatában csaptak be mindenkit.

Jaron Lanier informatikus, a Tíz érv, hogy miért töröljük azonnal közösségi oldalunkat című sikerkönyv szerzője szerint az a baj, hogy a csalókat a társadalom központi figuráivá emeljük. Az oknyomozó újságíró Carreyrou pedig a Holmes-botrányról írt Bad Blood (Rossz vér) című könyvében így fogalmaz: „Híressé tesszük és imádjuk ezeket a fiatal techvállalkozókat, nemcsak hercegként és hercegnőként kezeljük őket, hanem hősöket, ikonokat csinálunk belőlük. Most, hogy mindez visszaütött a Szilícium-völgyben, érdemes lesz megfigyelni, hogy átgondoljuk-e véleményünket, vagyis csak azért mert valaki sok pénzt keres, nem lehet példaképe a fiataloknak.”