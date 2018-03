Három magyar fotós fényképe is versenyben van a világ legnagyobb fotópályázatán

Fredrik Lerneryd (Svédország) – Balett Professzionális verseny, Korunk kérdései kategória „A Spurgeons Akadémia tanulói minden szerdán kiviszik a székeket és padokat az osztályteremből és felsöprik a padlót. Az iskolai egyenruhát élénk színű dresszekre cserélik. Amikor tanáruk, Mike Wamaya belép a terembe, a diákok a helyükre rendeződnek, kezüket pedig a falra teszik, mintha az lenne a balettrúd. Klasszikus zene csendül fel egy kicsi, hordozható hangszóróból, és elkezdődik a foglalkozás. A balett óra része az Annos Africa and One Fine Day nevű jótékonysági szervezet kenyai nyomornegyedekben végzett tevékenységének. Nairobiban három iskolával működnek együtt. A tánc abban segíti a gyerekeket, hogy jobban ki tudják fejezni magukat, valamint növeli az életbe vetett hitüket és önbizalmukat. Néhány gyermek már heti több órán is részt vehet egy olyan táncstúdióban, mely a főváros előkelő negyedében van, s ezek a gyerekek már bentlakásos iskolában élnek. Vagyis tehetségüknek köszönhetően ki tudtak emelkedni a nyomornegyedek megpróbáltatásokkal teli világából.”