Történet a brit dzsihadistáról, akit az adófizetők milliomossá tettek, mégis felrobbantotta magát

Bár néha nehéz elhinni, de még az olimpiarendezésnél, kisvasút- és stadionépítésnél is vannak gyorsabb és hatékonyabb módszerei az adófizetői pénzek elfogyasztásának. Most éppen a britek mutattak erre példát, amikor a héten az egyik iszlamistájuk egy robbanóanyaggal megrakott teherautóval támadta meg a Moszult ostromló iraki hadsereg egyik bázisát.

Nyugatról származó öngyilkos merénylőből persze van bőven, és még az sem különösebb újdonság, hogy az ötven évesen darabjaira hullott Jamal Udeen al-Harithnak nem mindig volt ilyen szép neve, mert jamaicai bevándorlók gyermekeként Ronald Fiddlerként született és élt egészen 1994-ig, amikor aztán vallást és nevet cserélt. Az már szórakoztatóbb adalék, hogy anno az újsütetű muszlim annyira megtetszett egy ausztrál baloldali szenátor és ex-miniszter lányának, hogy egy ideig randiztak is. Ám Jamalt végül Ausztráliánál is jobban vonzotta a szintén festői Afganisztán. Itt vették őrizetbe a 2001. szeptemberi merényletek után amerikai katonák, akik valamiért nem hitték el, hogy csak vakációzott a térségben.

A szokásos protokoll szerint Guantanamóban kötött ki – és itt lett igazán érdekes a történet. A brit jogvédőket ugyanis meghatotta az ártatlanul meg- és elhurcolt turista ügye és a Tony Blair vezette akkori brit kormány is elkezdett lobbizni Jamal szabadon engedéséért. Sikerült is meggyőzni az amerikaiakat, hogy nem jelent veszélyt senkire, így 2004-ben hazatérhetett. A hála kifejezése mellett arra is jutott ideje, hogy jogászaival kártérítési követelést nyújtson be a brit kormánynak, mondván, a brit titkosszolgálatnak is szerepe volt abban, hogy amerikai fogságban kellett szenvednie. És a britek inkább fizettek, csak hogy maradjon csöndben, mégpedig egymillió fontot, akkori árfolyamon kábé 400 millió forintot.

Vannak, akik a hirtelen jött pénzt könnyelműen autókra és nőkre költötték volna, ám szerencsére Jamal nem volt ilyen léha. Ő inkább megházasodott – immár egy tisztes muszlim bevándorló lánnyal, aki gyorsan szült is neki öt gyereket –, majd lelépett Szíriába és csatlakozott az Iszlám Államhoz.

Az ember, aki senkire nem jelent veszélyt, utolsó képén széles mosollyal ül terepszínű katonai ruhában egy teherautó vezetőülésében, mögötte drótok lógnak.