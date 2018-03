Hoppá, Budapest és Brüsszel is ugyanannak a jelöltnek szurkol!

Sztankóczy András / 2018.03.01., csütörtök 13:00 /

Az olasz választási kampányok mindig komédiák, ám a most vasárnapi különösen abszurd. A friss Heti Válaszból kiderül, miként lehetséges, hogy Budapest és Brüsszel is ugyanannak a jelöltnek szurkol, méghozzá az örökifjú Silvio Berlusconinak, aki azonban hiába győz most, nem lehet kormányfő.

