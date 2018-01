Ilyen dermesztő hideg van az USA-ban

Míg hazánkban melegrekordok dőlnek meg az ilyenkor szokásosnál jóval enyhébb időjárásban, addig az Egyesült Államok északkeleti partvidékén mintegy százmillió ember életét keseríti meg az ítéletidő. A hóviharoknak és a sarkvidéki hidegnek mintegy húsz halálos áldozata volt az elmúlt napokban, a légi közlekedés pedig időlegesen megbénult.

A sűrű hóesésben gyalogol egy férfi a New Jersey állambeli Atlantic Cityben Fotó: MTI/AP/Matt Rourke

Szombaton New Hampshire havas hegycsúcsain a sajtójelentések szerint a hideg a mínusz 40 Celsius-fokot is elérte, péntek éjszaka pedig a hidegérzet mínusz 70 fokos volt.

Jeges szélviharok sújtották Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania és Maryland államokat, ahol az országos meteorológiai szolgálat határozottan felhívta a lakosság figyelmét a meleg öltözködés fontosságára, valamint arra, hogy a megfagyást elkerülendő senki ne tartózkodjon 10-20 percnél többet szabad levegőn.



Jégpáncél borít egy hullámtörőt az Erie-tó partján, a háttérben az ohiói Cleveland látképe Fotó: MTI/AP/Tony Dejak

A New York-i JFK repülőteret csütörtökön érte hatalmas erejű hóvihar, ami teljesen megbénította a légi közlekedést. Ezen a hétvégén fokozatosan próbálják helyreállítani az alaposan megcsappant forgalmat, de felhívják a figyelmet, hogy a következő napokban is csak korlátozott számú légi járatot indíthatnak vagy fogadhatnak e légi kikötőben.

Ebben a városban egyébként az elmúlt napokban rendkívüli állapotot rendeltek el az ítéletidő miatt, az iskolák a hét közepén zárva maradtak, a Central Park is néptelenné vált, ahol szombaton mínusz 8 Celsius-fokra csökkent a hőmérséklet, a hidegérzet pedig elérte a mínusz 20 Celsius-fokot.

Járókelők New York központjában a dermesztő hidegben Fotó: Europress/AFP/Jewel Samad

Nem sok jóval kecsegtet az időjárás a jövő hét első napjaira sem. A meteorológiai előrejelzések szerint további sűrű havazás várható, hétfőre virradóra viharos szelekre lehet számítani, elsősorban Chicagóban, Clevelandben, New Yorkban és Atlantában. Viszonylagos javulás a hét közepe felé várható.

Elakadt járművéből kimentett férfit vontat gumicsónakkal egy tűzoltó a jeges vízzel elárasztott utcák egyikén a massachusettsi Bostonban január 4-én Fotó: MTI/EPA/John Cetrino

A zajló Ohio folyó jégtáblái között, a pittsburghi West End híd alatt egy tolóhajó Fotó: MTI/AP/Pittsburgh Post-Gazette/Haley Nelson

Jégpáncél borítja a köveket New York Brooklyn városrészében Fotó: Europress/AFP/Angela Weiss

Fotó: MTI/EPA/Alba Vigaray

Hó és jégpáncél borítja a növényzetet, a sziklákat és a megfigyelő állomást a Niagara-vízesésnél a kanadai Ontario államban

Az előző este kigyulladt bostoni épület oltásához használt és hajnalra megfagyott tűzgátló anyag borítja be teljesen a lakóházat január 7-én Fotó: MTI/EPA/John Cetrino

Hókotró által betemetett autójukat ássák ki az emberek a massachusettsi Bostonban Fotó: MTI/AP/Charles Krupa