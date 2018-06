Ilyen még nem volt: magyar indul magyar ellen a szlovákiai elnökválasztáson

Két magyar jelölttel vág neki Szlovákia a jövő tavaszi államfőválasztásnak, egy kormánypárti és egy ellenzéki indulóval. Menyhárt József, a felvidéki magyarokat megosztó politikai körülményekről beszélt a legújabb Heti Válasznak, mely immár csak a Digitalstandon olvasható.

A Magyar Közösség Pártjának elnöke szerint az államfőválasztásra azért nem indítanak közös jelöltet a Híd–Most-tal, mert az átfogó program helyett hatalomtechnikai célokat követ. A vegyes párt most Bugár Bélát, a frontembert küldte az elnökválasztási küzdelembe, abban bízva, hogy az elnökválasztás második fordulójába is bekerülhet. Így megerősödne a Híd helye a jelenlegi kormánykoalícióban. Ez azzal a lehetőséggel is kecsegtetne, hogy sokan, akik a különféle botrányok miatt elpártoltak tőlük, ismét a párt híveinek sorát gyarapítanák.

A Híd 2010-es megalakulása óta ugyanis veszített szavazótáborából, kilenc százalékról hét százalékra esett vissza. Bugárék számára most is az a cél, hogy megállítsák a párt bázisának apadását. Az MKP-nak ehhez kellene segédkezni, olyan körülmények között, amikor a Hídnak nincs, az MKP-nak viszont a Felvidék falvait, kisebb városait teljesen lefedő hálózata van – érvelt Menyhárt. A politikus arra számít, hogy szombaton megválasztandó elnökjelöltjük megismétli az öt évvel ezelőtti sikert, és eléri az öt százalékot.

A cikk teljes terjedelmében a Digitalstandon elérhető Heti Válaszban olvasható.