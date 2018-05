Íme Oroszország Felcsút-díjas stadionja

Izgalmas riportot közölt a The New York Times Kalinyingrádból. Bő két hét múlva, június 14-én kezdődik a futball-világbajnokság Oroszországban, a Balti-tengeri orosz exklávé pedig a tizenkét helyszín egyikeként négy csoportmeccsnek (Horvátország – Nigéria; Szerbia – Svájc; Spanyolország – Marokkó; Anglia – Belgium) ad otthont.

A vadiúj stadion, a Baltika Aréna körül most végzik az utolsó simításokat, hogy aztán Oroszország legnyugatibb nagyvárosa, a félmilliós Kalinyingrád egy hónapra megkapja a rivaldafényt. Majd újra elfeledjék, csak most már egy 35 ezres stadionnal a nyakában.

Fotó: Europress/AFP/Mladen Antonov

Ami a lakosságszámhoz képest még nem olyan irreális (ráadásul a város körüli, két magyar megyényi exklávéban majd’ egymillióan élnek), csakhogy a város focicsapata, az FK Baltika 1998 óta az orosz másodosztályban szerénykedik (egy 2002 és 2005 közötti harmadosztálybeli kitérőt kivéve), a nemrég befejeződött idényben az ötödik helyen végzett, 18 pontra a feljutástól. A meccsenkénti átlagos nézőszám 4000 körül van, azaz a következő szezonban, ha ez így marad, minden kilencedik széken lesz csak néző – a régi Baltika-stadion hasznosításáról egyelőre nincsenek tervek, de minden bizonnyal bontás vár rá.

4000 néző kicsit kevés lesz ide Fotó: Europress/AFP/Mladen Antonov

Ez persze olyan nagyon senkit sem érdekel arrafelé. „Az autoriter rezsimek imádják a nagy sportprojekteket, a stadionokkal építésével pedig a jó kapcsolatokkal bíró üzletembereket jutalmazzák” – mondja a riportban Ilja Sumanov, az oroszországi Transparency International igazgató-helyettese. Az ominózus üzletember ez esetben Araz Agalarov azeri-orosz építési vállalkozó, akit a Forbes jelenleg az 52. leggazdagabb oroszként listáz, 1,7 milliárd dolláros vagyonnal. Agalarov nem csak a Kremllel van jóban, hanem Donald Trump üzletfeleként is ismert, fia, a popénekes Emin pedig közreműködött abban, hogy Trump fia és veje a New York-i Trump-toronyban fogadja azt a Natalja Veszelnyickaja ügyvédnőt, aki korábban az orosz titkosszolgálatnak, az FSzB-nek is dolgozott. Emin Agalarov nem mellesleg Ilham Aliyev azeri elnök volt veje, iker unokáinak apja.

Sumanovot történetesen ismerem, úgyhogy a NYT-cikkben mondottakon túl is megosztott néhány részletet. A stadiont például az Agalarov-féle Crocus építőipari cég az utolsó utáni pillanatokban fejezte be, mert 2016-ban még a pontos építési terület sem volt kijelölve.

Látkép május 22-én Fotó: Europress/AFP/Mladen Antonov

A Crocus az eredeti tervpályázatot megnyerő cég csődje miatt jöhetett képbe, de végül nem az eredeti tervet kivitelezte, a stadion ugyanis a város folyója, a Pregolja árterében kapott helyet egy mesterségesen feltöltött területen, ennek korlátos teherbírása miatt pedig végül egy könnyűszerkezetes építmény készült el. A mesterséges feltöltést amúgy még a vak is látja a műholdképeken:

Hogy maga a stadion 257 millió dolláros (71 milliárd forintos) építési költsége mennyire reális, azt Sumanov nem tudta pontosan megmondani, de az ilyenkor irányadó székenkénti ár Kalinyingrádban 7300 dollár, míg a 2012-es Európa-bajnokságra a nem túl messzi Gdańskban felhúzott Energa stadion esetében ez 5600 dollár. Persze még Kalinyingrád is aprópénz a szentpétervári Kresztovszkij stadionhoz képest, amelynek 1 milliárd dollár körül járnak a költségei. Bár azt valószínűleg a vébé után is tömegek fogják használni, ellentétben Kalinyingráddal, ahol valószínűleg egy év múlva is Kant síremléke lesz a város legnagyobb attrakciója.