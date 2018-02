„Inkább hagyjon ki egy évet a lányom az iskolában, mint hogy meghaljon”

Válasz.hu / 2018.02.19., hétfő 20:00 /

A polgárháború sújtotta Szíriából szinte napi szinten érkeznek felvételek a harcokban megsérült gyerekekről. Most a francia AFP hírügynökség közölt fotókat iskolába induló tanulókról. Ez azért hírértékű esemény most, mert az elmúlt napokban Damaszkusz óvárosára olyan heves tüzérségi támadásokat mértek a lázadók Észak-Gútából, hogy a gyerekeket már nem merték szüleik iskolába engedni.

Ismét iskolások népesítik be február 18-án reggel Damaszkusz óvárosának utcáit. Közel egy tucat iskola tartott napokig zárva a városrészt ért súlyos támadások miatt Fotó: Europress/AFP/Louai Beshara

Ezekkel a fényképekkel egy időben készültek a másik fél oldalán is fotók, melyek a lázadók lakta települések romba dőlt iskoláit mutatja be, szemléltetve a polgárháború civilekre mért drámai hatását. Maher al-Mounes, az AFP helyi tudósítója damaszkusziakat kérdezett mindennapi életükről, akiknek válaszaik megrázóan egészítik ki a képeket.

„Nem tudom szavakkal leírni, mennyire félek, míg a lányom, Lina távol van az iskolában. Olyan, mintha a csatából térne vissza, nem egy gyerekeknek szánt intézményből” – mondja Hanan, egy 44 éves édesanya. Három lányát nyolc napig, a legintenzívebb támadások alatt otthon tartotta. Linát, a legkisebbet most is személyesen kíséri el. „Inkább hagyjon ki egy évet az iskolából, mint hogy elveszítsem őt.” Vasárnap reggel, mielőtt újra elengedte volna gyerekeit, ellenőrizte a helyzetet a „Napi rakétatámadások Damaszkuszban” című Facebook-oldalon, hogy lássa, hol voltak támadások az éjjel. „A mai nap jobb volt: nem robbanásra, hanem az ébresztőórára kelhettünk.”

Fotó: Europress/AFP/Louai Beshara

Ugyan a Aszad elnök katonái a legtöbb városkörnyéki lázadó körzetet felszámolták, azonban Észak-Gútából még folyamatosan visszalőnek a városra a kormányerők által támadott felkelők. Bár Damaszkuszt jóval kevesebb pusztítás érte, mint más szír városokat, a fővárosi lakosok is traumatizáltak, akik között van Fadia, egy magániskolában nyolcadikosokat tanító angoltanár. „Hallottuk a lövéseket, nagyon féltünk. Aztán egyik diákunkat, a 15 éves Rita al-Eidet halálosan megsebesített egy rakéta. Másnap szinte alig voltak az osztályban.” Faida megkönnyebülten olvasta múlt héten iskolája sms-ét, amiben arról tájékoztatták, hogy három napig nem kell bemennie. „A mentők folyamatos szirénái olyan hangosak voltak, hogy be kellett zárni az ablakokat, hogy halljuk egymást – emlékezik vissza a 36 éves tanárnő. – De aztán inkább kinyitottuk őket, attól való félelmünkben, hogyha egy rakéta a közelben csapódik be, a szétszóródó üvegszilánkok okoznak sérülést.”

Fotó: Europress/AFP/Louai Beshara

Abu Mohammad buszsofőr, Fadia iskolájától néhány saroknyira utasokra vár. Egy, az úton múlt héten keletkezett kráterre mutat, a támadás halálos áldozatokat követelt. „A tragédia után valamennyien hazamentünk, de másnap újra itt voltunk. Élnünk kell az életünket, nincs más választásunk.” Az ötvenes éveiben járó férfi az AFP tudósítójának elmagyarázza, hogy a félelem miatt az emberek csak a legszükségesebb elintéznivalók miatt hagyják el otthonaikat. „Ilyenkor sokkal nagyobb forgalom szokott lenni, de az emberek félnek kint lenni. A halál buszon is érkezhet.”

Gyerekek játszanak szétlőtt iskolájuk romjain a felkelők uralta nyugati kormányzóság, Idlib Frikeh nevű falujában Fotó: Europress/AFP/Omar Haj Kadour

Fotó: Europress/AFP/Omar Haj Kadour

Tanterem Sahl al-Ghabban, a felkelők uralta Hamá kormányzóságban Fotó: Europress/AFP/Omar Haj Kadour