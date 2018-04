Itt a bizonyíték, hogy a kémet nem Putyinék mérgezték meg!

Egy, még az orosz összeesküvés-elméletek átlagos szintjéből is magasan kiemelkedő darab. Kisállatok kedvelőinek különösen ajánlott.

A Szergej Szkripal-ügyben eddig nagyjából ott tartunk, hogy az egykor a briteknek kémkedő oroszt egy még szovjet időkben kifejlesztett idegméreggel tették emberi ronccsá, amelyet a lakásuk kilincsére kentek. Mind maga a méreg, mind profi használata arra utal, hogy az orosz titkosszolgálat áll az ügy mögött, ám ezt biztosan természetesen csak akkor lehet majd kijelenteni, ha sikerül megnevezni az elkövetőket is, egyikük már állítólag célkeresztbe került, mert ugyanazon a gépen érkezett Moszkvából, mint Szkripal szintén megmérgezett lánya.

De most inkább az ügy egy bizarr mellékszáláról írnék, amely jól mutatja, miként működik az orosz propaganda, amely természetesen be akarja bizonyítani, hogy a Kremlnek semmi köze az egészhez. Nincs kétségem afelől, hogy az internetet nemsokára elárasztják majd az ehhez hasonló összeesküvés-elméletes cuccok, ahogy annak idején például a Donyeck felett lelőtt maláj utasszállító esetében. Merthogy ugye az oroszok soha nem követnek el semmi rosszat, mindig csak ártatlanul megvádolt áldozatok.

Szóval egy orosz újságban megszólalt Szkripal Oroszországban élő unokatestvére, Viktorija, aki tudományos alapossággal elmagyarázta, miért képtelenség az idegméreg-sztori. Szkripalnak ugyanis volt két macskája és két tengerimalaca is, márpedig Viktorija szerint „egy ilyen támadásnál a macskák talán elrohanhattak volna, a tengerimalacokat viszont holtan kellett volna megtalálni a ketrecükben”. Ám – nyitja fel az olvasók szemét – senki sehol semmit nem közölt a tengerimalacok sorsáról.

Szóval, ha jól értem, a fő érv, hogy miért nem az orosz titkosszolgálat az elkövető, az az, hogy a média nem mutatott kellő érdeklődést két tengerimalac sorsa iránt! Lehet, én vagyok szőrösszívű, de tényleg nagy ívben teszek rá, mi történik két állattal, amely mérsékelten finom perui élelmiszerből valahogy európai házi kedvencé vált, amikor éppen embereket gyilkolnak mérgesgázzal egy európai városban. Megjegyzem, amikor visszaemlékszem az elmúlt idő legnagyobb orosz tragédiájára, a plázatűzre, valahogy ott is inkább a bennégett gyerekekről jöttek a hírek, elpusztult állatokról egyáltalán nem lehetett olvasni, bár nyilván voltak olyanok is. Bár az is lehet, hogy az oroszok úgy gondolják, a Nyugat annyira elhülyült, hogy ott ez is másképp van, és mondjuk ebben speciel lehet is valami, legalábbis, ha belegondolok, hogy nemrég, a francia túszejtésnél egy vegán fanatikus azt írta, hogy egyáltalán nem sajnálja az egyik áldozatot, akinek egy iszlamista elvágta a torkát, hiszen hentes volt.