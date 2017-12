Válasz.hu / 2017.12.19., kedd 20:15 /

Több ezer kép érkezett az idei The Art of Building fotópályázatra a világ minden tájáról. A zsűri kiválasztotta azt a 12 fényképet, amelyre most a közönség leadhatja szavazatát. A verseny egyik célja a kreativitás díjazása, ugyanakkor az is fontos szempont volt a értékelésekor, hogy az adott épületnek milyen hatása van a használóira.

A torony szeme, Verona Fotó: Mehmet Yasa

Kerékpáros, Aviles, Spanyolország Fotó: Hans Wichmann

Kezdet, Kuala Lumpur Fotó: Hanqing Qu

Az előadás megállító, Bar-le-Duc, Franciaország Fotó: Linda van Slobbe

Csontok, Franciaország Fotó: Francis Meslet

Elhagyatott iskola, Montana, USA Fotó: Robert Cassway

21. századi temető, Rjazany, Oroszország Fotó: Petr Starov

A méltóságteljes Szent András székesegyház, Szingapúr Fotó: Andrean Hadhianto Kwee

Felüljáró-keringő, Kuangtung, Kína Fotó: Guo ji Hua

Geometrikus koncepció Fotó: Dmytro Levchuk

A szőnyegtől a trónig, Irán Fotó: Hossein Younesi