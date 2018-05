Je suis keresztény focista: a muszlimok kiutálták, saját akadémiát alapított

Az egyiptomi Mina Bendary arról álmodott, hogy hivatásos futballista lesz hazájában, azonban kopt keresztény neve leküzdhetetlen akadálynak bizonyult a muszlim többségű országban. Ez a diszkrimináció arra sarkallta, hogy befejezze a játékot, és saját fociakadémiát alapítson, mely a keresztény focisták jogait védi.

Fotó: Europress/AFP/Mohamed el-Shahed

Júniusban lesz három éve, hogy megnyitotta a „Je Suis”, azaz „Én vagyok” névre keresztelt iskolát Egyiptom második legnagyobb városában, Alexandriában, ahol 15 és 27 év közötti fiatalok edzenek. Bendary szerint a maga 22 évével ő a legfiatalabb futballedző az országban. Bassem Aboualabass, a francia AFP hírügynökség helyi tudósítója az alapítóval és a játékosokkal beszélgetett.

„Azoknak a keresztényeknek nyújtunk megoldást, akiket teljesítményüktől függetlenül azért utasítottak el profi klubokból, mert meghallották a nevüket. Velem több csapatban is megtörtént, hogy arra kértek, változtassam muszlimra a nevemet, s hamarosan megtudtam, hogy ezzel nem vagyok egyedül” – tárta fel az akadémia létrejöttének okait a fiatal edző.

Fotó: Europress/AFP/Mohamed el-Shahed

A 17 éves középpályás Mina Samirt a rájátszásban választotta ki magának egy edző. Amikor a fiatal játékos bemutatkozott, az edző elvesztette érdeklődését, s csak annyit, mondott, hívni fogják. Azóta sem telefonáltak.

Az egyiptomi válogatottban és a legnagyobb klubokban nem játszanak kopt játékosok, annak ellenére, hogy a közel 100 milliós ország lakosságának 10 százalékát teszik ki a keresztények.

Fotó: Europress/AFP/Mohamed el-Shahed

Van azért üdítő kivétel is az államapparátus mellett a futballt is átszövő diszkriminációban: Mohamed Khalifa, egy kis észak-kairói csapat edzője három keresztény játékost is foglalkoztat, ráadásul mindegyiket kulcspozícióban, mivel tehetségesek.

Mina Bendary pedig most arról álmodik, hogy létrehoz egy negyedosztályú csapatot, amibe muszlimokat is várnak, mivel ahogy fogalmaz, „nem lázadni akarunk, csak elutasítjuk a diszkriminációt”.

Fotó: Europress/AFP/Mohamed el-Shahed

Fotó: Europress/AFP/Mohamed el-Shahed

Fotó: Europress/AFP/Mohamed el-Shahed

Fotó: Europress/AFP/Mohamed el-Shahed

Fotó: Europress/AFP/Mohamed el-Shahed